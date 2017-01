In den USA und in zahlreichen Städten weltweit haben sich Menschen zu Protesten gegen den neuen US-Präsidenten Trump versammelt. Bei der Kundgebung unter dem Motto "Women's March" in Washington werden 500.000 Menschen erwartet - in Australien und Neuseeland wurde bereits demonstriert.

Einen Tag nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten nehmen die Proteste gegen Donald Trump eine neue Dimension an. In Washington sammeln sich derzeit Tausende Menschen zu einer Demonstration unter dem Motto "Women's March" - in der amerikanischen Hauptstadt werden 500.000 Menschen aus dem ganzen Land erwartet.

Die Kundgebung gilt als Höhepunkt einer weltweiten Protestaktion von Frauen, gegen Frauenfeindlichkeit, Gewalt, Rassismus, Homophobie und religiöse Intoleranz. Trump hatte sich während des Wahlkampfes wiederholt abfällig über Frauen geäußert.

Mehr als 670 Kundgebungen

Zum Auftakt waren bereits in Australien und Neuseeland Tausende Demonstranten auf die Straße gegangen. Geplant sind insgesamt mehr als 670 solcher "Frauen-Märsche". Auch in London und Berlin gab es Kundgebungen. In der deutschen Hauptstadt versammelten sich einige Hundert Frauen und Männer vor der US-Botschaft. Der Ableger der Demokratischen Partei für im Ausland lebende US-Amerikaner (Democrats Abroad) hatte die Demonstration angemeldet, wie die Polizei mitteilte.

Anti-Trump-Proteste - auch in Berlin.

Die Demonstrantinnen riefen "No justice, no peace" oder "I'm a feminist". Auf Plakaten standen Sprüche wie "Trump ist kein Berliner". Auch in weiteren deutschen Städten gibt es Proteste.

Schlechte Umfragewerte

Trump hatte sein Amt am Freitag angetreten - begleitet von Protesten. Die USA sind nach dem erbittert geführten Wahlkampf zwischen dem Republikaner Trump und seiner demokratischen Konkurrentin Hillary Clinton tief gespalten. Die Demonstration in Washington ist unter anderem ungewöhnlich, weil die Zeit direkt nach der Amtseinführung als Phase gilt, in der dem neuen Präsidenten eher Wohlwollen entgegengebracht wird. In den vergangenen Jahrzehnten hatte kein US-Präsident bei einem Amtsantritt so schlechte Umfragewerte wie Trump.