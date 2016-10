In der bei Touristen beliebten Region Antalya in der Türkei sind Raketen eingeschlagen. Wer sie abschoss, ist unklar. Verletzt wurde niemand. Bislang schrieben die Behörden Anschläge dem IS oder der PKK zu.

Von Thomas Bormann, ARD-Studio Istanbul

In der türkischen Provinz Antalya sind Raketen eingeschlagen. Bislang bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Wer die Täter waren, welches Motiv sie hatten - all das ist immer noch völlig unklar.

Die Täter hatten sich offenbar in den bewaldeten Hügeln neben der Küstenstraße versteckt, die die beiden Touristen-Orte Antalya und Kemer verbindet.

Von ihrem Versteck aus feuerten die Täter mindestens zwei Raketen in Richtung dieser Küstenstraße ab. Eine Rakete schlug in einer Fabrik zur Fischverarbeitung ein. Die andere Rakete explodierte auf freiem Feld.

Zudem sollen die Täter einen Sprengsatz auf die Straße geworfen haben, als dort ein Tanklastzug vorbeifuhr, aber der Sprengsatz verfehlte sein Ziel. Verletzt wurde bei diesem Dreifach-Angriff niemand.

In den vergangenen Monaten hatte es in der Türkei etliche Terroranschläge gegeben, mit vielen Toten. Die Behörden machten dafür in einigen Fällen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ verantwortlich, in anderen Fällen eine Splittergruppe der kurdischen PKK. Bislang waren die Urlaubsgebiete von solchen Angriffen aber verschont geblieben.

Im Südosten der Türkei allerdings sind Anschläge und Kämpfe zwischen der türkischen Armee und der PKK grausamer Alltag. Allein heute kamen bei zwei solchen Anschlägen im Südosten der Türkei vier Soldaten ums Leben.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 14. Oktober 2016 um 15:30 Uhr.