In der syrischen Hauptstadt Damaskus hat es erneut zwei Selbstmordanschläge gegeben. Dabei wurden mehr als 30 Menschen getötet. Zunächst zündete ein Attentäter einen Sprengsatz im Justizpalast, später war ein Restaurant Ziel eines Anschlags.

Wie bereits am vergangenen Samstag ist die syrische Hauptstadt Damaskus das Ziel von Selbstmordanschlägen geworden. Zunächst sprengte sich ein Attentäter im Justizpalast in die Luft und riss mindestens 30 Menschen mit in den Tod. Wenig später zündete ein Attentäter eine Bombe in einem Restaurant. Auch hier gab es offenbar mehrere Tote und viele Verletzte.

Frühere Al-Nusra-Front bekennt sich zu Anschlägen

Zu den Taten bekannte sich die Al-Kaida-nahe Terrorgruppe Tahrir-al-Scham-Front, die früher Al-Nusra-Front hieß. Damaskus wird in jüngster Zeit zunehmend zum Ziel von Anschlägen. Erst am Samstag hatte zwei Selbstmordattentäter in der syrischen Hauptstadt mehr als 70 Menschen getötet. Die Opfer waren schiitische Pilger.

Bei dem Anschlag auf den Justizpalast war der Täter laut Polizei mit Waffe und Granaten am Eingang zunächst von Wachleuten gestoppt worden. Als sie ihn festnehmen wollten, sei er ins Gebäude eingedrungen und habe einen Sprengsatz gezündet. Die meisten Opfer des Angriffs waren den Angaben zufolge Zivilisten.

Genaus sechs Jahre nach Beginn des Syrien-Konflikts

Die Anschläge erfolgten zum sechsten Jahrestag des Syrien-Konfliktes. Er hatte am 15. März 2011 mit Protesten gegen die Regierung in Damaskus begonnen. Mittlerweile sind in dem Krieg etwa 400.000 Menschen getötet worden.

Die Gewalt in Damaskus überschattet auch die neuen Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana, die allerdings wie die ersten Runden im Januar und Februar ohne greifbare Fortschritte blieben. Wahrscheinlich sollen die Verhandlungen Anfang Mai fortgesetzt werden.

