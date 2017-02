Bei der Explosion einer Autobombe im Südosten der Türkei nahe der syrischen Grenze ist Staatsmedien zufolge ein dreijähriges Kind getötet worden. Mindestens 15 weitere Menschen seien verletzt worden, so die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Die Autobombe detonierte in der Nähe eines Gebäudes, in dem Staatsanwälte wohnen. Hintergründe zur Tat sind bislang nicht bekannt.

Die Provinz Sanliurfa liegt nahe der syrischen Grenze. In der Gegend gehen türkische Sicherheitskräfte gegen Anhänger der Arbeiterpartei PKK vor. Deren Kämpfer verüben in der Region und an anderen Orten in der Türkei immer wieder Anschläge auf Sicherheitskräfte.

