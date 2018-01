Mindestens 95 Menschen sind in Kabul ums Leben gekommen, als ein Sprengsatz mitten im Stadtzentrum detonierte. Ein Krankenhaus musste zwischenzeitlich die Aufnahme Verletzter stoppen.

Von Jürgen Webermann, ARD-Studio Südasien

Vor den Toren des Emergency-Krankenhauses herrscht Chaos. Fernsehbilder zeigen, wie Helfer im Minutentakt in ihren privaten Autos vorfahren. Sie bringen schwer verletzte Zivilisten in die Klinik, die von einer italienischen Hilfsorganisation betrieben wird und auf schwere Kriegsverletzungen spezialisiert ist. Aber dieser Anschlag bringt den Leiter des Krankenhauses an seine Grenzen. Es sei ein Massaker, schreibt er. Kurz darauf muss die Klinik vorübergehend schließen, sie kann keine Verletzten mehr aufnehmen. Bis dahin wurden mindestens 70 Menschen eingeliefert.

Allein in das Emergency-Krankenhaus wurden 70 Verletzte eingeliefert.

Die Zahl der Opfer dürfte noch steigen, bisher sind es beinahe hundert. Der Anschlagsort im Viertel Shar-e-Now mitten im Zentrum Kabuls ist um die Mittagszeit sehr belebt, die Straßen sind zumeist mit Fahrzeugen verstopft. Gegen 13 Uhr steuerten der oder die Angreifer einen mit Sprengstoff beladenen Krankenwagen in das schwer gesicherte Viertel, sie passierten unbehelligt einen der Kontrollpunkte. Bei einer zweiten Kontrolle entdeckten Sicherheitskräfte laut dem afghanischen Innenministerium den Sprengstoff, allerdings zu spät. Die Explosion erschütterte die gesamte Innenstadt.

Mindestens 95 Tote und mehr als 150 Verletzte nach Anschlag in Kabul

tagesschau 20:00 Uhr, 27.01.2018, Peter Gerhardt, ARD Neu Delhi







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-371543~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Gebäude stürzten ein

Ein blutüberströmter Mann berichtet: "Ich arbeitete gerade in meinem Büro. Das Gebäude stürzte teilweise ein. Ich weiß nicht, wie ich da rausgekommen bin." Andere Augenzeugen sprachen von einer gewaltigen Detonation. Im Umkreis von mehreren hundert Metern gingen Fensterscheiben zu Bruch.

In dem Viertel befinden sich mehrere Ministerien, der Geheimdienst, viele Geschäfte und Gästehäuser sowie die Botschaften Indiens, Schwedens und auch der Europäischen Union. Dort blieb es bisherigen Informationen zufolge bei Sachschäden, Mitarbeiter seien nicht verletzt worden. Ein Ladenbesitzer aus der Gegend berichtet von einer enormen Druckwelle, die die Explosion ausgelöst habe: "Alle Fensterscheiben meines Ladens sind zerstört. Ich selber wurde danach bewusstlos. Ich weiß nicht, was dann passiert ist."

Mehr zum Thema Anschlag auf Save the Children in Afghanistan, 24.01.2018

Dritter großer Anschlag 2018

Es ist bereits der dritte große Anschlag in Kabul in diesem Jahr. Vor einer Woche hatten Extremisten das Hotel Intercontinental in Kabul angegriffen und sich 17 Stunden lang Gefechte mit Sicherheitskräften geliefert, unter den Todesopfern war auch eine deutsche Entwicklungshelferin.

Für Schlagzeilen sorgte auch ein Angriff auf die Hilfsorganisation Save the Children am Mittwoch in Dschalalabad im Osten Afghanistans. In mehreren Provinzen toben zudem Kämpfe. Die Vereinten Nationen bezeichnen Afghanistan seit dem Herbst als Land im Krieg. Zum heutigen Anschlag bekannten sich Taliban-Extremisten. Zuletzt hatten auch Gruppen, die dem "Islamischen Staat" die Treue geschworen hatten, mehrere Terror-Angriffe für sich reklamiert.

Kabul nach dem schweren Anschlag

Jürgen Webermann, ARD Neu-Delhi

27.01.2018 14:53 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 27. Januar 2018 um 16:00 Uhr.