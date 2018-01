Ein Ambulanzwagen vollgepackt mit Sprengstoff - an einem Checkpoint schlägt der Attentäter zu. In Kabul hat es erneut einen Anschlag mit vielen Opfern gegeben. Ziel: ein stark gesichertes Viertel.

Im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es einen schweren Anschlag geben. Laut offiziellen Angaben wurden mindestens 63 Menschen getötet und mehr als 150 Menschen verletzt. Die Taliban reklamierten den Angriff für sich.

Nach Angaben von Augenzeugen erschütterte die gewaltige Explosion kurz vor 13 Uhr Ortszeit (9.30 Uhr MEZ) ein belebtes Stadtviertel, in dem das Innenministerium und die EU-Vertretung Büros haben. Außerdem gibt es dort viele Botschaften. In der Nähe befinden sich auch das Polizeipräsidium und der Sitz des Hohen Friedensrats zur Aussöhnung mit den Aufständischen.

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, der Selbstmordattentäter habe eine Ambulanz gefahren. Er sei durch den ersten Sicherheitsposten in der schwer bewachten Straße gekommen, aber an dem zweiten erkannt worden. Daraufhin habe er den mit Sprengstoff vollgepackten Wagen in die Luft gejagt.

Allein in das Emergency-Krankenhaus wurden 70 Verletzte eingeliefert.

"Druckwelle war enorm"

Anwohner sprechen von einer gewaltigen Explosion. Am Anschlagsort stieg eine weit sichtbare Rauchwolke auf. Gebäude im Umkreis von mehreren hundert Metern wurden beschädigt. "Die Druckwelle war enorm", berichtete ein Ladenbesitzer. Alle Fensterscheiben seines Ladens seien zerstört. "Ich selber wurde danach bewusstlos. Ich weiß nicht, was dann passiert ist."

Passanten und Helfer brachten viele Verletzte ins Emergency-Krankenhaus, das von einer italienischen Organisation betrieben wird und auf schwere Notfälle spezialisiert ist. Mindestens 70 Verletzte wurden dort eingeliefert. Der Leiter der Klinik sprach von einem Massaker.

Unsicherster Ort im ganzen Land

In Kabul hatte die Zahl der Anschläge zuletzt stark zugenommen, der heutige Anschlag ist der dritte große in Kabul seit Jahresbeginn. Die Stadt gilt inzwischen als einer der gefährlichsten Orte für Zivilisten im Land. Anfang Januar starben bei zwei Bombenexplosionen mindestens 25 Menschen. Vor einer Woche griffen Extremisten ein bekanntes Hotel an und lieferten sich 17 Stunden lang Gefechte mit den Sicherheitskräften. Mindestens 40 Menschen wurden getötet, darunter auch eine deutsche Entwicklungshelferin.

Am Mittwoch attackierten mehrere Extremisten ein Gebäude der Hilfsorganisation Save the Children in Dschalalabad.

Sicherheitslage landesweit schlechter

Die Sicherheitslage hat sich im ganzen Land weiter verschlechtert. Der Kommandeur der internationalen Streitkräfte in Afghanistan, der US-General John W. Nicholson, sagte jüngst, Afghanistan sei ein Land im Krieg und Kabul werde von einem entschlossenen Feind angegriffen. Ähnlich schätzen die Vereinten Nationen die Lage ein.

Erst am Morgen hatten die afghanischen Behörden in einer Sicherheitswarnung speziell an Ausländer vor möglichen neuen Anschlägen der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) gewarnt. Die IS-Kämpfer planen demnach Anschläge auf Supermärkte, Geschäfte und Hotels, die von Ausländern besucht werden.

Mit Informationen von Jürgen Webermann, ARD-Studio Südasien.

