Anschläge in den USA Terrorfahnder suchen nach Verbindungen

Während Ermittler nach der Messerattacke von Minnesota von einem Terrorakt ausgehen, bleiben die Hintergründe für den Bombenanschlag in New York noch unklar. Waren es Terroristen? Zur Woche der UN-Generaldebatte rüstet die Polizei vorsichtshalber auf.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

Drei mögliche Terroranschläge in den USA binnen 24 Stunden verunsichern: Rohrbomben in New Jersey, eine Messerattacke in Minnesota und eine Bombenexplosion mitten in Manhattan, im Stadtteil Chelsea. Die Terrorfahnder aber halten sich bedeckt: "Wir sitzen vor einem großen Puzzle und versuchen die Teile jetzt zusammenzusetzen", heißt es. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio bittet um Geduld. Sorgfalt gehe vor Schnelligkeit, sagte er: "Wir alle müssen sehr geduldig sein. Wir werden keine voreiligen Schlüsse ziehen, bis wir nicht alle Fakten kennen."

Weiterer Sprengsatz gefunden

Dieser verkabelte Schnellkochtopf wurde in der Nähe des Anschlagsortes gefunden

Was aber sind die bisher bekannten Fakten? Die Explosion in Manhattan wurde bewusst herbeigeführt. Eine Bombe. Ein zweiter Tatort kurz nach der Detonation. Ein Schnellkochtopf mit Drähten und einem aufmontierten Handy offenbar als Zünder. Zwei Polizisten entdeckten den Sprengsatz, der nicht detoniert war. Er wurde in einem Spezialfahrzeug geborgen und bereits nach DNA-Spuren wie Haaren, Hautpartikeln und Fingerabdrücken untersucht. Am Abend Ortszeit sollte der Sprengsatz offenbar kontrolliert zur Detonation gebracht werden, sagen die Behörden. Beide Sprengsätze seien, so die New York Times, mit Metallsplittern gefüllt gewesen, um größtmöglichen Schaden anzurichten. Die Bauart gestaltet sich offenbar ähnlich der der Bomben, die im April 2013 beim Bostoner Marathon drei Menschen töteten und über 200 verletzten.

Ein Terroranschlag? New Yorks Governor Andrew Cuomo war bisher der einzige, der das Wort in den Mund nahm: "Reine Semantik", sagte er, "nennen wir es erst Terror, wenn wir den Anschlag einer Terrororganisation zuordnen können?" Die Fakten bleiben gleich.

IS bekennt sich zu Anschlag in Minnesota

Das FBI stuft den Vorfall in der Stadt St. Cloud als "möglichen Terrorakt" ein.

Während aber die IS-Terroristen die Messerattacke in Minnesota, bei der neun Menschen verletzt wurden und der 22-jährige Täter starb, über die Sozialen Netzwerke als Tat eines ihrer "Soldaten" bezeichnete, fehlt für den New Yorker Anschlag bisher jeder Hinweis. "Keiner hat sich bekannt, es gibt bisher keinen politischen Hintergrund, keine Verbindung zum internationalen Terrorismus", sagte Governor Cuomo. Der amerikanische Fernsehsender CNN meldete am Abend, es gebe Überwachungsvideos, die ein und denselben Mann in der Nähe beider Tatorte in New York zeigten. Die Polizei aber schweigt weiter.

War es ein sogenannter einsamer Wolf, der zuschlug, ein Schläfer einer Terrorgruppe? "Alles Spekulation", sagte ebenfalls Governor Cuomo. Man wisse es noch nicht.

"Höchste Polizeipräsenz aller Zeiten" in NYC

29 Menschen wurden in New York verletzt. Alle wie durch ein Wunder nur leicht. Alle haben das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Gestern Abend war der amerikanische Präsident Obama in der Stadt, ausgerechnet heute beginnt die 71. UN-Generaldebattenwoche bei den Vereinten Nationen. 140 Staats- und Regierungschefs sind zu Besuch. Die Sicherheitsvorkehrungen nach dem Anschlag sind so hoch und aufwendig wie nie. Auch die UN haben auf ihrem Gelände die Sicherheit verschärft, der Rest der Stadt ist Sache der US-Behörden. Und die bauen vor: 1000 zusätzliche Polizisten des Staates New York kommen, auch die Nationalgarde rückt an. Flughäfen, Bahnhöfe, U-Bahn-Stationen sollen besonders bewacht werden.

"Die Bevölkerung soll merken, wir tun alles, was wir können", sagt der Governor. Bürgermeister de Blasio spricht von der höchsten Polizeipräsenz aller Zeiten. Und die New Yorker? Beunruhigt aber nicht erschüttert. "Wir haben 9/11 erlebt", sagt ein Anwohner aus Chelsea, "wir überstehen auch das hier."

G. Schwarte, ARD New York

