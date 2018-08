Kofi Annan wird im Dezember 1996 als neuer UN-Generalsekretär von Razali Ismail unter den Augen seines Vorgängers Boutros Boutros-Ghali (oben, 2. v. li.) in New York vereidigt. Der Ghanaer wird auf Vorschlag der USA, die sich einer Wiederwahl des Ägypters Butros-Ghali widersetzten, als erster Mann aus Subsahara-Afrika an die Spitze der UNO gewählt. Annan scheut keinen Konflikt und gilt bis heute als außerordentlich beliebter UN-Generalsekretär. | Bildquelle: imago/UPI Photo