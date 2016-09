Türkische Sicherheitskräfte haben einen Verdächtigen vor der israelischen Botschaft in Ankara angeschossen und verletzt. Der Angreifer, der offenbar mit einem Messer bewaffnet war, sei gestoppt worden, bevor er in die Botschaft eindringen konnte, so das israelische Außenministerium.

Ein offenbar mit einem Messer bewaffneter Mann hat versucht, die israelische Botschaft in der türkischen Hauptstadt Ankara anzugreifen. Der Angreifer wurde durch Schüsse von türkischen Sicherheitskräften leicht am Bein verletzt und anschließend festgenommen, wie der Sprecher des israelischen Außenministeriums, Emmanuel Nahschon, mitteilte. Der Mann sei gestoppt worden, bevor er in die Botschaft eindringen konnte, erklärte Nahschon. Alle Mitarbeiter befänden sich in Sicherheit. Was genau passiert sei, sei noch unklar, so Nahschon.

Straßen gesperrt

Die Polizei sperrte Straßen zu der stark bewachten Botschaft ab. Der Fernsehsender NTV und andere türkische Medien berichteten, dass der Mann mehrfach an dem Gebäude vorbeigegangen und so Verdacht ausgelöst habe. Dann habe er versucht, in die Einrichtung einzudringen.

In der Vergangenheit gab es mehrfach Drohungen gegen Botschaften in der Türkei. Daraufhin wurde auch die deutsche Vertretung zeitweise geschlossen.