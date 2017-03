Der Attentäter von London sei ein "Soldat" des Islamischen Staates" gewesen - das behauptet die Terrormiliz in einer Erklärung. Einen Zusammenhang mit islamistischen Terror vermuten auch britische Ermittler. Der Geheimdienst hatte ihn vor Jahren verhört.

Am Tag nach dem Terrorakt von London hat sich der "Islamische Staat" (IS) zu Wort gemeldet und die Tat für sich reklamiert. Ein "Soldat" des IS habe die Operation ausgeführt, meldete das IS-Sprachrohr Amak unter Berufung auf nicht näher genannte Sicherheitskreise über das Internet. Die Echtheit der Nachricht ließ sich zunächst nicht überprüfen. Sie wurde aber über die üblichen IS-Kanäle verbreitet.

Einen Zusammenhang mit islamistischem Terror hatten auch die britischen Ermittler hergestellt, ohne bislang aber nähere Details zu nennen.

Premierministerin Theresa May sagte vor dem Parlament, der Mann sei dem Geheimdienst MI5 aus früheren Ermittlungen bekannt gewesen. Man habe ihn im Zusammenhang mit Extremismus verhört, ihn aber für eine Randfigur gehalten. Der Täter wurde demnach in Großbritannien geboren. Er sei ein Einzeltäter gewesen.

Durchsuchungen und Festnahmen

Weitere Informationen zum Attentäter und etwaigen Hintermännern gaben weder May noch Scotland Yard - sie verwiesen auf die laufenden Ermittlungen. Bestätigt wurde aber, dass es an sechs Orten Durchsuchungen gab und acht Personen festgenommen wurden.

Unter anderem durchsuchten Ermittler Räume in London und Birmingham. Das Tatfahrzeug war offenbar in Solihull nahe der zweitgrößten britischen Stadt angemietet worden - das erklärte der Vermieter gegenüber Medien. Birmingham gilt als eines der Zentren des radikalen Islamismus in Großbritannien.

Ein Deutscher unter den Verletzten

Die Premierministerin erklärte weiter, dass bei dem Anschlag rund 40 Menschen verletzt wurden. Unter ihnen ist auch ein Deutscher. Das Auswärtige Amt bestätigte das. Laut Scotland Yard sind sieben der Verletzten in einem kritischem Zustand.

Bei den Ermordeten handelt es sich um einen 48-jährigen Polizisten sowie zwei Passanten - ein Mann und eine Frau.

Stille in der Hauptstadt

Der Tatort am Parlamentsgebäude ist weiterhin abgesperrt, ebenso mehrere umliegende Straßen rund um Big Ben, auch die Westminster Bridge, die direkt am Parlament über die Themse führt. Spezialisten untersuchten auch am Vormittag den Tatort und seine Umgebung.

Polizisten schleusten Beamte, die ins Parlament oder andere Regierungsgebäude mussten, durch die Absperrungen. Im Innenhof des Parlamentsgeländes suchten Forensiker unter einem blauen Zelt an der Stelle nach Spuren, wo der Polizist erstochen und dann auch der Angreifer erschossen wurde.

Zugleich verstärkten die Behörden um das Parlament und überall im Land die Sicherheitsmaßnahmen. Die Präsenz der Polizei wurde deutlich erhöht. Weiten Teile der Hauptstadt kehrten aber im Lauf des Vormittags langsam wieder zu ihrem gewohnten Rhythmus zurück. Am Abend soll es im Zentrum der Stadt eine Trauerveranstaltung geben.

Eine demonstrative Sitzung

May und das Parlament demonstrierten mit der heutigen Sitzung Normalität - auch als ein Zeichen dafür, dass man sich dem Terrorismus nicht beugen werde. In Westminster und vor Scotland Yard wurden am Vormittag Schweigeminuten abgehalten.

Die Premierministerin sprach vor den Abgeordneten von einem Angriff "auf freie Menschen" überall auf der Welt und auf die Werte der Demokratie. Sie bekräftigte die Entschlossenheit ihrer Regierung, den Terrorismus zu bekämpfen. "Wir fürchten uns nicht", betonte sie.

Queen Elizabeth II. sprach den Opfern ihr Mitgefühl aus. Ihre Gedanken, Gebete und ihr tiefes Mitgefühl sei bei all denen, die von der Gewalttat betroffen seien, hieß es in einer Erklärung.

Der Attentäter war zunächst auf der Westminster-Brücke neben dem Parlament mit einem Auto in Passanten gerast, später krachte der Wagen in den Zaun des Parlaments. Anschließend griff der Mann auf dem Parlamentsgelände einen Polizisten mit einem Messer an, der später an seinen Verletzungen starb. Der Angreifer wurde von anderen Polizisten niedergeschossen.

Über dieses Thema berichtete das ARD-Morgenmagazin am 23. März 2017 um 05:38 Uhr.