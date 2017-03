Bei den Ermittlungen nach dem Terrorakt hat es erste Festnahmen gegeben. Die britische Polizei nahm insgesamt sieben Personen in Gewahrsam. An sechs Orten seien Durchsuchungen durchgeführt worden, darunter in London und Birmingham.

Bei der Suche nach Mitwissern und Hintermännern des Terrorakts von London hat die britische Polizei sieben Personen festgenommen. Der Chef der britischen Terror-Abwehr, Mark Rowley, teilte am Morgen mit, es habe Durchsuchungen an insgesamt sechs Orten im Land gegeben, darunter in London und Birmingham.

Die Boulevardzeitung "The Sun" schreibt, Einsatzkräfte hätten gegen 23 Uhr (Ortszeit) ein Gebiet im Südwesten Birminghams weiträumig abgeriegelt und eine Wohnung durchsucht. In der Nähe des Gebäudes sei das Tatauto gemietet worden, berichtet das Blatt weiter. Birmingham gilt als ein Zentrum der Islamistenszene in Großbritannien. Einer der mutmaßlichen Drahtzieher von Brüssel und Paris, Mohamed Abrini, hatte dort gewohnt.

Diese Wohnung in Birmingham wurde nach dem Terrorakt durchsucht.

Identität des Täters geklärt

Offiziell spricht Scotland Yard bislang von einem Einzeltäter, dessen Identität geklärt sei. Man gehe weiter davon aus, "dass er vom internationalen Terrorismus inspiriert wurde", sagte Rowley, ohne weitere Details zu nennen. Auch der britische Verteidigungsminister Michael Fallon erklärte, der Terrorakt stehe im Zusammenhang mit dem islamistischen Terrorismus.

Bei den Angriffen am britischen Parlament in London am Mittwochnachmittag wurden nach jüngsten Angaben der Polizei mindestens vier Menschen getötet, unter ihnen der mutmaßliche Täter. 29 Personen seien verletzt worden, sagte Rowley. Sieben von ihnen befänden sich in kritischem Zustand. Bei den Opfern des Anschlags handelt es sich um einen 48-jährigen Polizisten sowie zwei Passanten - ein Mann und eine Frau. Zuvor war von insgesamt fünf Toten die Rede gewesen.

Der Anschlag in London

Morgenmagazin, 23.03.2017, Lida Askari, NDR







Der Attentäter war zunächst auf der Westminster-Brücke neben dem Parlament mit einem Auto in die Passanten gerast, später krachte der Wagen in den Zaun des Parlaments. Anschließend griff der Mann auf dem Parlamentsgelände einen Polizisten mit einem Messer an, der später an seinen Verletzungen starb. Der Angreifer wurde von anderen Polizisten niedergeschossen.

May spricht von "krankem Anschlag"

Premierministerin Theresa May sprach von einem "kranken und verkommenen Anschlag". Der Ort des Anschlags sei kein Zufall gewesen. "Der Terrorist wollte das Herz unserer Hauptstadt treffen, wo Menschen aller Nationalitäten, Religionen und Kulturen zusammenkommen, um die Werte der Freiheit, Demokratie und Meinungsfreiheit zu feiern." Jeder Versuch, diese Werte mit Gewalt zu besiegen, sei jedoch zum Scheitern verurteilt. Die Briten würden sich nicht unterkriegen lassen. Das Parlament werde am Morgen zusammentreten - "wie immer".

Julie Kurz, ARD London, zum Anschlag in London

Morgenmagazin, 23.03.2017







Die Terrorwarnstufe in Großbritannien wird nicht erhöht. Sie ist bereits auf der zweithöchsten Stufe. Das Anschlagsrisiko werde schon länger als "ernst" eingestuft, "und daran wird sich nichts ändern", sagte May nach einem Krisentreffen des Kabinetts. Londons Bürgermeister Sadiq Khan gab sich kämpferisch: "Londoner werden sich niemals von Terror einschüchtern lassen."

Die britische Premierministerin Theresa May.

Merkel telefoniert mit May

Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonierte am späten Abend mit May und sprach ihr und allen Briten ihre Anteilnahme aus, wie Regierungssprecher Steffen Seibert per Twitter mitteilte. Gleich nach dem Anschlag hatte Merkel erklärt, dass Deutschland im Kampf gegen jede Form von Terrorismus "fest und entschlossen an der Seite Großbritanniens" stehe. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte: "In diesen Stunden sind wir Deutsche dem britischen Volk in besonderer Weise verbunden."

Bundesinnenminister Thomas de Maizière bekräftigte die Vermutung der britischen Sicherheitskräfte, dass es sich um einen Anschlag mit terroristischem Hintergrund handele. Das Auswärtige Amt erklärte, es stehe in engem Kontakt mit den britischen Behörden. Bislang sei unklar, ob zu den Opfern auch Deutsche zählten.

New York verstärkt Sicherheitsvorkehrungen

Auch US-Außenminister Rex Tillerson verurteilte die Angriffe in London als "schrecklichen Gewaltakt" und sprach den Betroffenen sein Mitgefühl aus. Es bestehe kein Unterschied für die Opfer, ob solche Taten "von gestörten Einzelpersonen oder von Terroristen ausgeführt werden". US-Präsident Donald Trump sicherte May telefonisch die volle Unterstützung der USA zu. Unterdessen wurden in New York nach Polizeiangaben die Sicherheitsvorkehrungen vor Einrichtungen verstärkt, die mit Großbritannien in Zusammenhang stehen.

Über Twitter drückten auch der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der EU-Ratschef Donald Tusk ihr Mitgefühl aus. " Ich bin heute sehr emotional. Habe nicht genügend Worte um zu beschreiben, wie ich mich fühle", sagte Juncker.

Über dieses Thema berichtete das ARD-Morgenmagazin am 23. März 2017 um 05:38 Uhr.