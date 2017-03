Terroralarm im Londoner Regierungsviertel: Offenbar ist ein Auto in Fußgänger auf der Westminster Bridge gefahren. Vor dem Parlamentsgebäude wurde ein Angreifer angeschossen. Medien zufolge wurden zwei Menschen getötet und mehrere verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Terrorverdachts.

Die britische Hauptstadt London ist von Angriffen im Regierungsviertel erschüttert worden, Medienberichten zufolge gibt es zwei Tote und mehrere Verletzte. Die Polizei bestätigte lediglich, dass es Verletzte gebe. An Spekulationen wolle sie sich nicht beteiligen. Sie erklärte zudem, die Attacke bis auf weiteres als terroristischen Angriff zu behandeln.

Wie die BBC und andere Medien unter Berufung auf Augenzeugen berichten, fuhr am späten Nachmittag zunächst ein Auto auf der Westminster Bridge in eine Gruppe von Fußgängern. Sky News und "The Telegraph" berichten von mindestens zwei Toten. Eine offizielle Bestätigung dafür liegt nicht vor.

Kurz nach dem Vorfall auf der Brücke wurde auf dem Gelände des Parlaments ein Polizist niedergestochen. Der mutmaßliche Angreifer sei daraufhin von Polizisten angeschossen worden, so die Polizei. Ob es mehrere Angreifer gab, ist derzeit noch unklar.

Hanni Hüsch, ARD London, mit neuen Erkentnissen

tagesschau24 18:00 Uhr, 22.03.2017







Parlament abgesperrt

Das Parlamentsgebäude wurde abgesperrt. Die Sitzung des Parlaments wurde ausgesetzt. Die Abgeordneten wurden aufgefordert, das Gebäude nicht zu verlassen. Der Platz vor dem Londoner Parlament wurde evakuiert.

Premierministerin Theresa May wurde vom Parlament in den Regierungssitz in der Downing Street 10 gebracht. Sie verfolge dort die Lage, sagte eine Regierungssprecherin.

Das schottische Regionalparlament verschob wegen der Ereignisse in London seine Debatte über ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum.

Polizisten vor dem Parlamentsgebäude in London Ein Rettungshubschrauber landete vor dem Parlament.

Das Erste sendet um 20.15 Uhr einen Brennpunkt zu den Ereignissen in London.