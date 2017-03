Angriffe in London Was bislang bekannt ist

Mindestens vier Tote, 40 Verletzte, acht Festnahmen - und viele offene Fragen. Die Londoner Polizei geht von einem islamistischen Anschlag aus, aber vieles ist weiter unklar. Was bislang bekannt ist - ein Überblick.

Was ist passiert?

Mitten im Londoner Parlamentsviertel auf der berühmten Westminster Brücke fährt gegen 14.40 Uhr Ortszeit ein Autofahrer in mehrere Fußgänger. Unweit des Big Ben kracht das Auto dann in einen Zaun vor dem Parlament. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann verlässt das Auto und läuft auf die Absperrungen vor dem Parlament. Beim Versuch, in das Gebäude zu gelangen, sticht er einen 48-jährigen Polizisten nieder. Anschließend wird er von einem anderen Beamten niedergeschossen. Er stirbt später an seinen Verletzungen. Das Parlament wird abgeriegelt. Premierministerin Theresa May ist während der Attacke auf dem Parlamentsgelände und wird von ihren Leibwächtern rasch in Sicherheit gebracht. Die meisten übrigen Abgeordneten müssen stundenlang im Gebäude ausharren.

Wie viele Opfer gibt es?

Insgesamt gibt es vier Tote, darunter den Angreifer. Auch der niedergestochene Polizist überlebt den Angriff nicht. Zwei Fußgänger - eine Mann und eine Frau -, die zum Zeitpunkt des Angriffs auf der Westminister Bridge unterwegs waren, sind ebenfalls tot. Die Zahl der Verletzten gibt Scotland Yard mit 40 an, darunter sieben Schwerverletzte. Einer der Verletzten kommt aus Deutschland. Eine Frau wird nach Angaben der Hafenbehörde lebend, aber mit schweren Verletzungen aus der Themse gerettet. Auch mindestens drei französische Schüler, die auf Klassenreise in London waren, sind unter den Verletzten. Zwei rumänische Staatsbürger und fünf Südkoreaner sollen ebenfalls verletzt worden sein.

Was ist über den Täter bekannt?

Der Täter wurde nach Auskunft von Premierministerin Theresa May in Großbritannien geboren und war dem Geheimdienst MI5 aus früheren Ermittlungen in Zusammenhang mit Extremismus bekannt. Man habe ihn aber für eine Randfigur gehalten. Weitere Informationen gab die Polizei bislang nicht bekannt. Es habe sich aber um einen Einzeltäter gehandelt, der "vom internationalen Terrorismus inspiriert wurde". Zu der Tat bekannte sich der "Islamische Staat". Die Echtheit der Klärung konnte bislang aber nicht überprüft werden. Bislang gab es acht Festnahmen im Zusammenhang mit dem Anschlag. Eine Spur führt in die zweitgrößte britische Stadt Birmingham. Dort gab es nach Angaben der Polizei in der Nacht im Zusammenhang mit dem Terrorakt eine Durchsuchung. Angeblich war das Tatfahrzeug in der Nähe der durchsuchten Wohnung gemietet worden, berichten britische Medien. Offiziell bestätigt ist dies aber noch nicht. Eine weitere Spur führt nach London, auch dort gab es eine Durchsuchung. Insgesamt gab es Razzien an sechs Orten im Land.

Wie reagiert die britische Regierung?

Besonnen. Premierministerin Theresa May spricht von einem "kranken und verkommenen Anschlag". Jeder Versuch, die britischen Werte durch Terror zu besiegen, sei jedoch zum Scheitern verdammt. An der Terrorwarnstufe ändere sich nichts. Das Anschlagsrisiko werde schon länger als "ernst" eingestuft, "und daran wird sich nichts ändern." In Großbritannien gilt die zweithöchste Terrorwarnstufe 4. Zwischenzeitlich wurden 600 zusätzliche Polizisten in London mobilisiert, insgesamt 2800 sollen derzeit in der britischen Hauptstadt für Sicherheit sorgen.

Wie reagiert das Ausland?

Geschockt und solidarisch. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt sprechen den Briten ihr Beileid aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande verurteilten die Tat und bekundeten May ihre Unterstützung im Kampf gegen den Terror. US-Präsident Donald Trump sicherte der britischen Premierministerin May telefonisch die volle Unterstützung der USA zu, ebenso NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Ist es der erste Anschlag in London?

Nein. In London gab es bereits mehrere Anschläge. Der schwerste Angriff der Nachkriegszeit ereignete sich im Juli 2005. Vier radikal-islamische britische Selbstmordattentäter rissen bei Bombenanschlägen auf den öffentlichen Nahverkehr 52 Menschen mit in den Tod.

Über dieses Thema berichtete das ARD-Morgenmagazin am 23. März 2017 um 05:38 Uhr.