Flüchtlinge landen vor allem in armen Ländern - reiche Länder schotten sich oft ab. Das ist einer der Hauptkritikpunkte im neuen Report von Amnesty International. Die Lebensumstände der Flüchtlinge sind meistens katastrophal.

Von Stephanie Pieper, ARD-Studio London

21 Millionen Menschen - oder 0,3 Prozent der Weltbevölkerung - sind nach Schätzung von Amnesty International derzeit weltweit auf der Flucht. Mehr als die Hälfte aller Flüchtlinge verteilen sich jedoch dem Bericht zufolge auf nur zehn Länder der Erde, die noch dazu lediglich 2,5 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung ausmachen. In der Regel sind dies die Nachbarstaaten von Konfliktzonen.

Das Problem sei also nicht die Zahl der Flüchtlinge an sich, so Amnesty-Generalsekretär Salil Shetty - sondern vielmehr, dass einige der wohlhabendsten Nationen am wenigsten Flüchtlinge aufnehmen. Allein im Libanon mit seinen 4,5 Millionen Einwohnern etwa leben 1,5 Millionen heimatlose Syrer - und damit mehr als in der gesamten EU mit ihren 500 Millionen Einwohnern. Statt sich vor der Verantwortung zu drücken, sollten die reicheren Länder größere Lasten schultern, fordert Shetty; für eine gerechte Verteilung sollten objektive Kriterien wie Wohlstand, Einwohnerzahl und Arbeitslosigkeit zugrunde gelegt werden.

Kritik an Australien und Ungarn

Amnesty kritisiert explizit Australien sowie einige EU-Länder, insbesondere Ungarn, für ihren Umgang mit Flüchtlingen. Als fragwürdig bezeichnet die Menschenrechtsorganisation auch die Vereinbarungen der EU mit der Türkei sowie mit Libyen und dem Sudan, um die Zahl der von dort kommenden Flüchtlinge zu verringern.

Auf allen Kontinenten ist die Misere groß, wie der Report dokumentiert: Flüchtlinge werden demnach in Konfliktzonen zurückgeschickt und sind Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt; sie leben in schmutzigen und überfüllten Unterkünften, erleiden körperlichen und sexuellen Missbrauch, sterben aufgrund mangelhafter medizinischer Versorgung; sie nehmen gefährliche Reiserouten auf sich. Amnesty zufolge sind in den ersten neun Monaten dieses Jahres mehr als 3500 Menschen bei dem Versuch gestorben, über das Mittelmeer Europa zu erreichen.