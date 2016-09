Jordanien wählt ein neues Parlament. Oppositionspolitiker sehen in der Demokratie die einzige Rettung für die relative Stabilität im Land. Das Königshaus hingegen setzt auf Repression.

Von Jürgen Stryjak, ARD-Studio Kairo, zzt. Amman

Hind al-Fayez aus der jordanischen Hauptstadt Amman, Ende vierzig und Mutter von vier Kindern, ist beliebt, weil sie sich nicht einschüchtern lässt. Zum zweiten Mal tritt sie jetzt bei Parlamentswahlen an. Sie sagt: "Seit 27 Jahren bekommen wir bei jeder Wahl ein neues Wahlgesetz. Wenn die Leute es gerade so verstanden hatten, dann wurde es wieder geändert. Das ist kein Zufall, das ist Absicht."

Ist ein Parlament mit Einfluss wirklich gewollt?

Viele glauben, dass das Königshaus zwar möchte, dass möglichst viele Leute wählen gehen, weil das gut aussieht. Aber offenbar soll dabei auf gar keinen Fall ein Parlament entstehen, das wirklich Einfluss nimmt. "Man erwartet von den Menschen, dass sie ihren Mund halten und ihre Rechte nicht einfordern", fügt al-Fayez hinzu.

"Gleichzeitig sollen sie aber wählen gehen - obwohl in diesem Klima nennenswerte politische Parteien gar nicht erst entstehen können. Wenn König Abdullah wirklich ein Parlament mit Einfluss wollte, dann hätten wir es längst."

Die Regierung sagt, die repressiven Maßnahmen der letzten Zeit dienten der Stabilität des Landes und dem Schutz vor Extremismus. Al-Fayez widerspricht: "Man wirft Kritiker nicht ins Gefängnis und behauptet, dass dies Stabilität schaffe. Ich erlebe, dass die Menschen frustriert sind. Wer sich einer Terrorgruppe anschließt, tut dies nicht aus ideologischen Gründen, sondern weil er verbittert ist."

Christ tritt für Islamische Aktionsfront an

Awda Qawass, Christ und hoher Kirchenfunktionär, sorgt für Aufsehen, weil er bei der Parlamentswahl auf der Liste der Islamischen Aktionsfront kandidiert. Sie ist die stärkste unter mehreren Gruppierungen der Muslimbruderschaft. Er glaubt: "Dies ist eine Chance für einen Christen wie mich, dessen Glauben stark genug ist, um dabei zu helfen, dass die Christen in der Region nicht weiter geschwächt werden."

Qawass befürchtet eine Radikalisierung der Christen als Reaktion auf die Bedrohung. Sie seien dabei, eine Art christlichen IS zu bilden. Er will die wachsende Polarisierung in der Gesellschaft bekämpfen. Er sucht Verbündete und glaubt, sie in der Islamischen Aktionsfront gefunden zu haben.

Bei einer Wahlveranstaltung von christlichen Kandidaten wird er dafür als Verräter beschimpft. Einer der christlichen Kandidaten bezeichnet ihn als "Scheich". Qawass fordert wütend eine Entschuldigung.

Islamische Aktionsfront spricht von "Weiterentwicklung"

Ali Abu Sukkar von der Islamischen Aktionsfront sagt, seine Partei habe sich vom Slogan "Der Islam ist die Lösung" verabschiedet, weil er nicht mehr in die Zeit passe. "In unserer Liste treten jetzt erstmals Kandidaten an, die eine andere Religion haben und andere politische Auffassungen. Wir haben aus den Erfahrungen in Tunesien, Marokko und Ägypten gelernt. Wir haben uns weiterentwickelt."

Ob die Islamische Aktionsfront dies ehrlich meint, wird man so schnell nicht erfahren. Regierung und Königshaus zeigen immer wieder, dass sie wenig Lust auf wirklich demokratische Experimente haben.

