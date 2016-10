Krieg in Syrien Krankenhaus in Aleppo bombardiert

Die Lage für die Menschen in der umkämpften Stadt Aleppo wird immer unerträglicher: bei Luftangriffen ist eines der letzten Krankenhäuser bombardiert worden. Trotz weltweiter Kritik will Russland an den Bombardements festhalten und warnte die USA, das syrische Militär anzugreifen.

Bei Luftangriffen in Syrien ist nach Angaben von Aktivisten und Ärzten eines der letzten Krankenhäuser in den Rebellengebieten der umkämpften Großstadt Aleppo bombardiert worden. Die Klinik im Nordosten der Stadt sei von mindestens zwei Fassbomben getroffen worden, erklärte ein Mediziner. Die Rettungshelfer der Weißhelme meldeten, das Krankenhaus sei nun völlig außer Betrieb. Die oppositionsnahe "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" teilte mit, bei den Angriffen auf das Viertel der Klinik sei ein Zivilist getötet worden. Mehrere Menschen wurden demnach verletzt. Diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Der Hilfsorganisation "Syrisch-Amerikanische Medizinische Gesellschaft" zufolge handelt es sich bei dem getroffenen Krankenhaus um die größte von acht Kliniken in Aleppos Rebellengebieten. Sie war bereits am Mittwoch bombardiert worden; der Betrieb musste daraufhin größtenteils eingestellt werden. Derzeit gibt es nur noch fünf funktionstüchtige Kliniken für die rund 250.000 Einwohner im belagerten Ostteil Aleppos.

In den vergangenen Tagen mehr als 220 Tote

Aleppo hatte in den vergangenen Tagen die heftigsten Bombardierungen der syrischen und russischen Luftwaffe seit Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011 erlebt. Mit der Offensive will die syrische Armee die seit Mitte 2012 geteilte Stadt wieder vollständig unter ihre Kontrolle bringen. Dabei wird sie von der russischen Luftwaffe unterstützt. Seit Beginn der Offensive wurden Aktivisten zufolge im Ostteil Aleppos mehr als 220 Menschen durch Luftangriffe getötet.

Trotz scharfer Kritik der UNO und des Westens hält Russland an den Luftangriffen fest. US-Außenminister John Kerry drohte mit dem Abbruch der Gespräche mit Moskau, sollten die Luftangriffe nicht aufhören. Ein erneutes Telefonat mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow blieb ohne konkrete Ergebnisse.

Russland warnt die USA

Russland warnte unterdessen die USA vor jeglichen Angriffen auf das syrische Militär. "Wenn eine direkte Aggression der USA gegen Damaskus und die syrische Armee beginnt, bringt das schreckliche tektonische Verschiebungen nicht nur für dieses Land, sondern für die ganze Region", sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa. Sie erklärte, dass ein Regierungswechsel in Syrien ein Machtvakuum erzeuge, das "Terroristen jeglicher Couleur" sofort füllen würden.

Frankreich bemüht sich um neue Waffenruhe

Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault bezeichnete den Angriff auf die Klinik als Kriegsverbrechen und kündigte an, den UN-Sicherheitsrat einzuschalten, um "diese unzumutbare Tragödie zu stoppen". Bereits gestern hatte Frankreich einen neuen Anlauf für eine Waffenruhe in Syrien unternommen. Die fünf UN-Vetomächte diskutierten über einen von Paris eingebrachten Resolutionsentwurf, der die Wiederaufnahme der von den USA und Russland Anfang September ausgehandelten Feuerpause zwischen Rebellen und Regierungstruppen vorsieht.