Russland will die elfstündige Feuerpause in Aleppo auf vier Tage verlängern. Das stellte die Regierung in Moskau gegenüber dem UN-Gesandten für Syrien in Aussicht. Am Freitag wollen die Vereinten Nationen Verletzte aus der Stadt holen.

Russland hat angekündigt, die Waffenruhe im nordsyrischen Aleppo zu verlängern. Vier Tage lang soll es täglich eine elfstündige Waffenruhe für den Osten der Stadt geben. Das erklärte Moskau gegenüber den Vereinten Nationen. Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, begrüßte die täglichen Feuerpausen, da sie die medizinische Versorgung der Bevölkerung ermöglichten.

Die Vereinten Nationen (UN) wollen am Freitag versuchen, erstmals Verwundete und Kranke aus Aleppo abzuholen und außerhalb der Stadt medizinisch zu versorgen. Die dafür erforderlichen Sicherheitsgarantien für humanitäre Helfer seien endlich von allen Konfliktgegnern zugesagt worden, teilte der UN-Koordinator für Nothilfe in Syrien, Jan Egeland, in Genf mit. "Wir hoffen sehr, dass die ersten medizinischen Evakuierungen morgen stattfinden können", sagte er.

Sicherheitserklärungen für die Helfer hätten inzwischen sowohl Syrien und Russland als auch die Aufständischen abgegeben, die den Osten Aleppos kontrollieren. Egeland wies darauf hin, dass eine Evakuierungsaktion für möglicherweise Hunderte von Verletzten angesichts der angespannten Lage in Aleppo dennoch gefährlich werden könne. "Da kann auch jederzeit etwas schiefgehen", so Egeland. Er erklärte, die Versorgung der Bevölkerung habe noch nicht begonnen.