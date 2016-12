Bei der Evakuierung von Ost-Aleppo gibt es offenbar wieder Bewegung: Hunderte Bewohner wurden laut Beobachtern mit Bussen in Rebellengebiete außerhalb der Stadt gebracht. Der UN-Sicherheitsrat ringt derweil um eine gemeinsame Position.

Die Evakuierung der Rebellengebiete im Osten der umkämpften syrischen Großstadt Aleppo ist wieder aufgenommen worden. Mindestens fünf Busse mit Hunderten Bewohnern kamen in der Nacht zum Montag in Gebieten westlich der Metropole an, die von den Aufständischen kontrolliert werden. Dies berichteten Aktivisten und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die türkische Hilfsorganisation IHH berichtete, in den Bussen, seien rund 400 Menschen gewesen.

Am Sonntag hatte sich der geplante Abtransport Tausender Menschen trotz einer Vereinbarung zunächst verzögert. Offensichtlich hatte ein Angriff auf einige Busse in der Nachbarprovinz Idlib den Deal unterbunden. Bewaffnete setzten mindestens 20 Busse in Brand, die Menschen aus Fua und Kafraja in Sicherheit bringen sollten. Wer für die Angriffe verantwortlich war, war zunächst unklar.

Laut der Beobachtungsstelle ging der Angriff auf einen Streit zwischen der extremistischen Gruppe Dschabhat Fatah Scham und der einflussreichen Rebellenorganisation Ahrar al-Scham zurück. Die Extremistenorganisation Dschabhat Fatah Scham war zuvor unter dem Namen Al-Nusra-Front bekannt.

Banges Warten in Ost-Aleppo

Für die Menschen in den betroffenen Stadtteilen Aleppos ist die Lage inzwischen katastrophal. Zehntausende Bewohner warten bei eisiger Kälte auf eine Fortsetzung der Evakuierung. Essen und Trinken sind knapp, die medizinische Versorgung ist durch Angriffe zusammengebrochen.

Die Rebellengebiete im Osten der Stadt waren nach heftigen Luftangriffen in den vergangenen Wochen von syrischen Regierungstruppen mit Unterstützung Russlands fast vollständig erobert worden. Der syrische Präsident Baschar al-Assad hatte am Donnerstag Aleppos "Befreiung" von den Rebellen verkündet.

Danach begann eine mühsam ausgehandelte Evakuierungsaktion, bei der mehrere Tausend Menschen die Stadt verlassen konnten. Am Freitag brach die syrische Armee die Evakuierungen jedoch ab.

Markus Schmidt, ARD New York, zur Entsendung von UN-Beobachtern nach Aleppo

UN-Abstimmung verschoben

Aleppo war auch Thema im Weltsicherheitsrat: Nach einer russischen Veto-Drohung und mehr als dreistündiger Verhandlung hinter verschlossenen Türen verschob der UN-Sicherheitsrat eine geplante Abstimmung über die Entsendung von Beobachtern in die Stadt.

Die Abstimmung sei nun für Montag um 15.00 Uhr MEZ geplant, teilten mehrere UN-Botschafter in New York mit. Russland hatte zuvor damit gedroht, eine von Frankreich eingebrachte Resolution zu blockieren, die Zugang für neutrale UN-Beobachter und humanitäre Hilfe fordert. Nach Angaben der UN-Botschafter wird an einem gemeinsamen Text gearbeitet.

Die Vereinten Nationen schätzen, dass nach wie vor 30.000 Menschen in der bisherigen Rebellenhochburg unter verheerenden Bedingungen ausharren. Es dürfte Tage dauern, sie alle aus der Stadt zu bringen. Der jüngste Versuch war am Freitag nach 24 Stunden unterbrochen worden.

