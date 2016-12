Ein neuer Anlauf in Ost-Aleppo: In der syrischen Stadt stehen offenbar wieder Busse zur Evakuierung der Bewohner bereit. Familien sollen Nummern zugewiesen bekommen haben. Auch die Rebellen scheinen ihr Versprechen einzulösen. Am Abend tagt der UN-Sicherheitsrat.

Die Wiederaufnahme der Evakuierung Ost-Aleppos steht offenbar kurz bevor. Die Busse zum Abtransport Tausender Rebellen und Zivilisten seien in den belagerten Teil der Stadt eingefahren, berichteten regimenahe Medien und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte übereinstimmend. Ein Englischlehrer in der Stadt sagte der Nachrichtenagentur AP, Familien seien Busnummern zugeteilt worden.

Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) sitzt in Großbritannien und will Menschenrechtsverletzungen in Syrien dokumentieren. Die Informationen der Beobachtungsstelle lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Vor Beginn der Aktion hatte es eine Vereinbarung zwischen beiden Seiten gegeben: Demnach sollen die Rebellen von ihnen eingekesselte Dörfer freigeben, sodass diese evakuiert werden können. Im Gegenzug sollen alle Menschen aus Ost-Aleppo freies Geleit bekommen.

Evakuierung schiitischer Dörfer

Sowohl Rebellen als auch regierungstreue Truppen scheinen ihr Versprechen bis jetzt einzuhalten: In die schiitschen Dörfer Fua und Kafraja in der südwestlich von Aleppo gelegenen Provinz Idlib fuhren nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte ebenfalls Busse ein. Sie sollen rund 1500 Verletzte, Frauen und Kinder in Sicherheit bringen, wie syrische Regierungskreise mitteilten.

Für die Menschen in Ost-Aleppo ist die Lage katastrophal. Tausende Bewohner warten Medienberichten zufolge bei eisiger Kälte auf eine Fortsetzung der Evakuierung. Sie haben weder Essen noch Trinken. Die Rebellengebiete im Osten waren nach heftigen Luftangriffen in den vergangenen Wochen von syrischen Regierungstruppen mit Unterstützung Russlands und des Iran fast vollständig erobert worden.

UN-Beobachter für Aleppo?

Derweil geht in New York das Ringen um internationale Hilfe für die Menschen der Region weiter. Am Abend befasst sich der UN-Sicherheitsrat mit einer von Frankreich vorgelegten Resolution, die die Entsendung von UN-Beobachtern in das Gebiet vorsieht. Sie sollen von dort als neutrale Akteure über den Ablauf der Evakuierungen berichten. Außerdem fordert die Resolution, dass die Bewohner der Viertel freiwillig ausreisen und ihr Ziel frei wählen können.

Wieder kommt es auf Russland an

Ob die Resolution angenommen wird, hängt entscheidend von Russland ab - in der Vergangenheit hat dessen UN-Botschafter Witali Tschurkin ein Eingreifen des Gremiums in den Bürgerkrieg regelmäßig mit seinem Veto verhindert.

Auch jetzt dämpfte Tschurkin Hoffnungen auf eine Annahme oder ein schnelles Umsetzen der Resolution. Er erklärte schon am Freitag, er werde den Entwurf prüfen, sei aber skeptisch, dass Beobachter rasch stationiert werden könnten. Russland ist der wichtigste Verbündete der syrischen Regierung im Bürgerkrieg.

Die Vereinten Nationen schätzen, dass nach wie vor 30.000 Menschen in der bisherigen Rebellenhochburg unter verheerenden Bedingungen ausharren. Es dürfte Tage dauern, sie alle aus der Stadt zu bringen. Der jüngste Versuch war am Freitag nach 24 Stunden unterbrochen worden.