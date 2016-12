Menschen in Ost-Aleppo Ausharren statt Aufbruch

Angeblich gibt es eine Einigung zwischen syrischem Regime und Rebellen, dass weitere Menschen aus Ost-Aleppo gebracht werden. Bisher ist die Evakuierung aber nicht in Gang gekommen. Außenminister Steinmeier richtete einen dringenden Appell an die Konfliktparteien.

Im syrischen Aleppo verzögert sich nach wie vor die Evakuierung der östlichen Stadtviertel, die am Freitag ausgesetzt wurde - obwohl es übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein neues Abkommen zwischen Rebellen und Regierung gibt.

Angeblich einigten sich beide Seiten auf einen Abzug der restlichen Kämpfer und Zivilisten aus dem umkämpften Stadtteil. Neben Ost-Aleppo sollten auch die beiden von den Aufständischen eingekesselten Schiiten-Dörfer al-Fua und Kefraja evakuiert werden, kündigte Rebellensprecher al-Faruk Abu Bakr aus Aleppo gegenüber dem Nachrichtensender al-Arabija al-Hadath an.

Außerdem sollten Verletzte zwei Orte nahe der libanesischen Grenze verlassen dürfen, die von Kämpfern des Regierungslagers belagert werden. In syrischen Regierungskreisen wurde dies laut Nachrichtenagentur Reuters bestätigt.

30.000 Menschen laut UN in Ost-Aleppo

Die humanitäre Lage in Ost-Aleppo ist verheerend. Die Vereinten Nationen schätzen, dass noch etwa 30.000 Menschen dort bei eisiger Kälte ausharren. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Syrien will sich auf keine Schätzung mehr festlegen. Nach seinen Angaben könnte die Evakuierung des überfüllten Stadtteils jedoch mehrere Tage dauern.

Ein Teil der Menschen aus Ost-Aleppo soll in die Provinz Idlib gebracht werden, die großteils von radikalen Islamisten beherrscht wird. Der Rest soll in Stadtteile Aleppos ausweichen, die unter der Kontrolle der Regierung sind. Idlib ist bereits Ziel russischer und syrischer Luftangriffe. Ob die Regierung dort nun auch eine Bodenoffensive vorantreiben wird oder die Rebellen zunächst verschont, ist unklar.

In Aleppo war die Evakuierung aus den östlichen Stadtvierteln am Freitag ausgesetzt worden, nachdem eine dafür ausgehandelte Waffenruhe gebrochen worden war. Die Konfliktparteien machten sich dafür gegenseitig verantwortlich.

Steinmeier: "Blockaden umgehend beenden"

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier rief zu einer schnellen Fortsetzung der Evakuierungen auf. "Blockaden der Evakuierung müssen umgehend beendet werden", erklärte der SPD-Politiker. Vertreter der Vereinten Nationen sowie des Internationalen Roten Kreuzes müssten "ohne weitere Behinderungen ihre wichtige Arbeit tun können". "Angesichts der grauenhaften Verwüstungen und der sehr schwierigen Wetterbedingungen mit Nachtfrösten zählt buchstäblich jede Stunde", mahnte Steinmeier.

In verschiedenen deutschen Städten gingen mehrere Tausend Menschen gegen den Krieg in Syrien auf die Straße. In Berlin beteiligten sich an zwei Demonstrationen nach Polizeiangaben insgesamt rund 2100 Menschen, in Hamburg 800. Auf Plakaten waren Forderungen nach Schutz für Zivilisten in Aleppo zu lesen. Die Demonstranten riefen unter anderem "Aleppo will Frieden".

Auch in London protestierten Menschen gegen den Krieg in Syrien und forderten ihre Regierung auf, mehr für die eingeschlossenen Einwohner Aleppos zu tun.

"Stop the war", "Nicht mehr Blut in Aleppo": Auch in Hamburg gingen Menschen gegen den Krieg in Syrien auf die Straße.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 17. Dezember 2016 um 20:00 Uhr.