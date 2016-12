Die Evakuierung der Rebellengebiete von Aleppo ist ausgesetzt worden. Die Ursache ist noch unklar. In einem Fernsehbericht hieß es, Rebellen hätten einen Konvoi beschossen. Augenzeugen berichten zudem von Explosionen.

Rund 24 Stunden nach dem Beginn der Evakuierungen aus dem zerstörten Ostteil von Aleppo ist der Einsatz abgebrochen worden. Das berichten Sicherheitskräfte und Hilfsorganisationen übereinstimmend. Die Ursache ist unklar: Ein Vertreter der syrischen Sicherheitskräfte sagte, die Aufständischen hielten die Bedingungen der Vereinbarung nicht ein. Der regimenahe Sender Al-Mayadeen berichtete, Rebellen hätten einen Konvoi beschossen. Nach Informationen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte waren in der Region mehrere Explosionen zu hören gewesen. Die Berichte können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

Am Morgen war der sechste Konvoi gestartet. Busse brachten seit gestern Rebellenkämpfer und deren Familien in Richtung Idlib, das noch unter Kontrolle der Aufständischen ist. Zivilisten wurden in den Westteil der Stadt gebracht. Mehr als 6000 Menschen haben laut russischen Regierungsangaben die Stadt bereits verlassen. Darunter seien auch 3000 Aufständische, berichtet die Agentur RIA. Hilfsorganisationen schätzen, dass rund 70.000 Menschen eingeschlossen sind.

Sicherheitsgarantien für Aufständische

Die Evakuierungen sind Teil eines Waffenruheabkommens, das nach russischen Angaben Sicherheitsgarantien für alle abreisewilligen Aufständischen vorsieht. Zuvor hatte eine massive Regierungsoffensive die Oppositionskämpfer aus nahezu dem gesamten Osten Aleppos vertrieben, den sie seit 2012 kontrolliert hatten.

Hunderte Zivilisten sind bei der Regierungskampagne zur Rückeroberung der Stadt getötet und Zehntausende vertrieben worden. Syriens Machthaber Baschar al Assad hatte Aleppo gestern für "befreit" erklärt.