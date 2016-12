Krieg in Syrien "Finaler Moment" im Kampf um Aleppo

Im Kampf um Aleppo steht die syrische Armee kurz vor einem Sieg. Doch während die Assad-Anhänger bereits feiern, fürchten die UN um das Leben der Zivilisten in der Region. So bereiten Berichte über Gräueltaten in Aleppo Generalsekretär Ban "ernsthafte Sorgen".

Von Jürgen Stryjak, ARD-Studio Kairo

Ein hoher Offizier der Armee, der nicht namentlich zitiert werden möchte, sagte, der Osten von Aleppo sei jetzt frei von Terroristen. Das betreffende Stadtgebiet sei sicher. Das Regime von Präsident Bashar al-Assad nennt für gewöhnlich alle Gegner Terroristen, nicht nur die extremistischen.

Ein anderer Militärvertreter erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters etwas zurückhaltender, die syrische Armee stünde kurz vor ihrem Sieg in Ost-Aleppo. Man befinde sich "im finalen Moment" des Kampfes gegen die Aufständischen. Sie seien auf einem winzigen Gebiet der Stadt zusammengedrängt worden. Die oppositionelle Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilt diese Einschätzung. Die Rebellen hätten bis zum Abend mindestens sechs Viertel aufgeben müssen.

Hilferufe und Freudentänze

Im Internet tauchen vermehrt Hilferufe von Zivilisten aus dem Osten der Stadt auf. Verschüttete könnten nach Angriffen aus der Luft in dem Chaos nicht mehr aus den Trümmern geborgen werden. Die Menschen würden verzweifelt versuchen, ihre Leben zu retten. Wie viele Zivilisten sich noch in den umkämpften Gebieten aufhalten, ist unklar.

Währenddessen zeigte das staatliche syrische Fernsehen Bilder von mehreren 100 Menschen, die in dem von der Regierung kontrollierten Westen der Stadt den bevorstehenden Sieg der regierungstreuen Truppen feiern. Autofahrer hupen, Soldaten schießen triumphierend in die Luft.

Anhänger von Präsident Assad feiern bereits.

Zukunft mit Assad sei unvorstellbar

In Paris warf Riad Hijab, der Leiter des so genannten Hohen Verhandlungskomitees der syrischen Opposition, der russischen Regierung vor, sie würde gegen die internationale Syrien-Resolution verstoßen, die sie selber unterschrieben habe. "Warum bombardiert die russische Luftwaffe weiter? Warum beenden die Russen die Blockaden nicht, die sie zusammen mit dem Assad-Regime und seinen schiitischen Verbündeten aus Irak, Iran und Libanon verhängt haben?", fragt Hijab.

Die Opposition werde, so sagte er weiter, die Rechte des syrischen Volkes und die Ziele der Revolution nicht verraten. Eine Zukunft mit Assad sei unvorstellbar. "Wir werden keine Zugeständnisse machen. Eine Zukunft mit Mördern, die Verbrechen gegen das syrische Volk verüben, wird es nicht geben."

Während Frauen, Kinder und Männer im Osten Aleppos verzweifelt Schutz suchen oder im Bombenhagel sterben, kehren andere geflohene Bewohner in ihre Viertel zurück, nachdem das Regime sie jüngst zurückeroberte, wie zum Beispiel Muhammad Jreik: "Ich möchte mein Geschäft wieder aufmachen und meinen Laden instandsetzen."

UN besorgt wegen Berichten über Gräueltaten UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat seine Besorgnis angesichts von Berichten über Gräueltaten gegen zahlreiche Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, in der syrischen Stadt Aleppo zum Ausdruck gebracht. Zwar könnten die Vereinten Nationen die Berichte über solche Gräueltaten nicht unabhängig überprüfen, doch habe der UN-Generalsekretär den Konfliktparteien seine "ernste Sorge" übermittelt, sagte ein UN-Sprecher in New York. Vor allem die syrische Armee mit ihren Verbündeten Russland und Iran müssten Zivilisten schützen.



Auch das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) in Syrien ist wegen der humanitären Lage in Aleppo alarmiert. Die gesundheitliche Situation in der Stadt sei katastrophal, berichtete die Organisation auf Twitter. Es gebe kaum noch Medikamente, viele Menschen hielten sich wegen der andauernden Kämpfe seit Tagen versteckt und hätten keine Nahrung und kein Wasser.

Er sei froh, dass sich sein Viertel wieder in Regierungshand befindet. Vor kurzem seien hier noch Scharfschützen zugange gewesen, die viele Menschen erschossen hätten. Er sei glücklich darüber, dass dies ein Ende habe. Die Kämpfe um das Viertel Sheikh Said am südöstlichen Stadtrand hatten am Sonntagmittag begonnen. Nicht mal einen Tag später verkünden die staatlichen Medien Syriens, dass die Regierungstruppen das Viertel komplett eingenommen hätten.

Nur noch zehn Prozent

Die Schlacht sei an ihrem Ende angelangt, sagt Leutnant Zayyed al-Saleh, der Chef des staatlichen Sicherheitskomitees in Aleppo. Die Aufständischen würden nur noch zehn Prozent vom Ostteil der Stadt kontrollieren. Inmitten der Trümmerlandschaft läuft ein Bewohner des Viertels den Regierungssoldaten entgegen. Der Mann hebt die Hände und preist den Präsidenten Assad. "Wir werden alles wieder aufbauen", sagt er später, "die Zerstörungen sind nichts, im Gegensatz zum Tod so vieler junger Menschen. Häuser kann man aufbauen, aber kein Heimatland ohne Jugend."

Wenige Stunden später vermeldet das Militär einen weiteren Triumph. Am Mittag soll auch Al-Fardous, eines der größten Viertel Ost-Aleppos, zurückerobert worden sein. Damit würden die Regierungstruppen 98 Prozent jener Gebiete kontrollieren, die sich noch vor Wochen in Rebellenhand befanden.

Kurz darauf erklärt Rami Abdurrahman, der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die Rebellen hätten sich aus den letzten Gebieten zurückgezogen. Die Schlacht befinde sich an ihrem Endpunkt, sagt er und verwendet fast dieselben Worten wie am Mittag der Leutnant des Assad-Regimes.

Die Beobachtungsstelle berichtet, dass in den vergangenen anderthalb Tagen mehr als Zehntausend Zivilisten aus dem umkämpften Vierteln flohen - unter anderem in den Westteil der Stadt, der vom Assad-Regime kontrolliert wird. Andere sollen aus Angst vor Repressalien durch das Regime in die letzten Rebellengebiete geflüchtet sein. Verlässliche Informationen darüber, wie viele Menschen sich noch im Osten Aleppos aufhalten, gibt es nicht. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass seit Sonntagmorgen 728 Aufständische die Waffen niedergelegt hätten.

Ohne Rücksicht auf Zivilisten

Die Truppen der Regierung hatten ihre jüngste Offensive auf Ost-Aleppo Mitte November begonnen. Unterstützt werden sie dabei von der russischen Luftwaffe sowie von schiitischen Milizen aus dem Iran und dem Libanon. Beobachter aus dem In- und Ausland werfen Assad und seinen Verbündeten vor, dabei ohne Rücksicht auf Zivilisten vorgegangen zu sein. So wurden zum Beispiel Krankenhäuser und Schulen bombardiert. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kamen im Osten Aleppos seit Beginn der Offensive mindestens 413 Zivilisten ums Leben. Bei Angriffen der Aufständischen auf Viertel, die vom Regime kontrolliert werden, sollen 139 Menschen getötet worden sein.