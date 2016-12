Der UN-Sicherheitsrat kann sich seit Jahren nicht darauf einigen, ein Ende des Konflikts in Syrien zu fordern. Die Mitglieder der UN-Vollversammlung haben jedoch ein Zeichen gesetzt - und eine Waffenruhe gefordert. Die Resolution ist jedoch nicht bindend.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

"Genug ist es, einfach genug" - das müsse die Botschaft der Weltgemeinschaft sein, sagt der kanadische UN-Botschafter Marc-Andre Blanchard. Sein Land hat die Resolution in die UN-Generalversammlung eingebracht, darin unterstützt von Deutschland und Dutzenden weiteren Ländern. Sehr wohl wissend, dass Resolutionen der Generalversammlung nicht bindend sind.

Stopp der Angriffe auf Zivilisten gefordert

Die Resolution sei keine Lösung des Konflikts. Aber: "Es ist ein Schritt, eine wichtige Aussage. Eine Erinnerung, dass vor allem anderen das Leben der syrischen Bevölkerung unsere Priorität sein muss." Die Resolution fordert einen sofortigen Stopp der Angriffe auf Zivilisten, sicheren Zugang für Helfer und die Rückkehr an den Verhandlungstisch für eine politische Lösung des Syrienkonflikts.

Der Wunsch Kanadas, dass die Welt dazu, ein einziges Mal im schon Jahre dauernden syrischen Blutbad nun mit einer Stimme sprechen werde, geht zwar nicht in Erfüllung. Aber die Generalsversammlung verabschiedet die Resolution mehrheitlich, wie Peter Thomson, Präsident der Generalversammlung, zusammenfasst: "Das Abstimmungsergebnis lautet: Ja-Stimmen: 122. Dagegen: 13. Enthaltungen: 36. Damit ist die Resolution angenommen."

Syrien und Russland stimmen mit "Nein"

Kaum ist der Hammer gefallen, tritt der syrische UN-Botschafter Baschar al Dschafari noch einmal ans Mikrofon. Belanglos nennt er die Botschaft der Weltgemeinschaft, ungerecht und politisiert. Das "blutige Spiel des Terrorismus" in Syrien komme an sein Ende, schon sehr bald werde Aleppo ganz "befreit" sein, so Syriens Sicht der Dinge. Dessen Verbündeter Russland hat ebenfalls mit Nein gestimmt.

Währenddessen kommen zu den jüngsten Entwicklungen aus Aleppo höchst widersprüchliche Nachrichten. Waffenstillstand, wie von Russland zunächst angekündigt? Oder vielmehr Fortsetzung der Kämpfe? 100.000 Zivilisten halten sich nach UN-Schätzungen noch immer im Ostteil der Stadt auf. Und das UN-Menschenrechtsbüro geht Berichten nach, denen zufolge Hunderte Männer verschwunden sind, als sie aus Rebellengebieten in die von der Regierung kontrollierten Viertel flüchteten.

Verbitterung über syrisches Vorgehen

Für den russisch-syrischen Kampf angeblich nur gegen Terroristen hat der britische UN-Botschafter Matthew Rycroft nur noch Bitterkeit übrig. "Muss man Aleppo in Trümmer bomben, um den Terror zu besiegen? Muss man Krankenhaus nach Krankenhaus zerstören, um den Terror zu besiegen? Muss man Hilfslieferungen wieder und wieder blockieren, um den Terror zu besiegen?"

Erst am Montag hatte Russland mit seinem inzwischen sechsten Veto seit Beginn des Syrienkriegs eine ähnliche Resolution des kleineren, aber mächtigeren UN-Sicherheitsrates verhindert. Die Möglichkeit eines Vetos aber gibt es in der Generalversammlung - anders als im Sicherheitsrat - nicht. So also haben die UN nun wenigstens symbolisch gehandelt; ihr mächtigstes Gremium ist dagegen auch im sechsten Jahr des Kriegs weiter blockiert.

Sicherheitsrat blockiert: UN-Vollversammlung fordert Waffenruhe für Syrien

K. Clement, ARD New York

