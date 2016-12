Syriens Armee kontrolliert wieder mehr als die Hälfte des Ostteils von Aleppo. In der Nacht eroberte sie offenbar ein weiteres Stadtviertel von den Rebellen. Ein Sieg der Truppen von Präsident Assad in Aleppo werde den Krieg nicht beenden, sagte die EU-Außenbeauftragte Mogherini.

Die syrische Armee hat bei ihrer Großoffensive in Aleppo offenbar ein weiteres Stadtviertel von den Rebellen zurückerobert. In der Nacht von Freitag auf Samstag hätten Regierungssoldaten und mit ihnen verbündete Kräfte die Kontrolle über den Bezirk Tarik al-Bab übernommen, berichteten die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sowie eine ungenannte Quelle beim syrischen Militär, auf die sich die Nachrichtenagentur Reuters berief. Die syrischen Staatsmedien meldeten, dass die Regierungstruppen etwa einen Kilometer weiter nach Ost-Aleppo vorgerückt seien.

Dem Vorrücken der Armee gingen heftige Kämpfe voraus. Diese wurden am Morgen fortgesetzt, wobei die Regierungssoldaten auch durch Luftangriffe unterstützt worden sein sollen. Angesichts der schweren Gefechte flüchteten allein in den vergangenen Tagen nach UN-Angaben Zehntausende Menschen aus Ost-Aleppo.

Ost-Aleppo wieder mehrheitlich in Regierungshand

Auch wenn die Informationen zum Verlauf der Kämpfe von unabhängiger Seite nicht überprüft werden können, deuten alle Berichte davon hin, dass die Armee im Zuge ihrer Mitte November gestarteten Großoffensive bereits deutlich mehr als die Hälfte der Ostteils der Stadt zurückerobert hat. Aleppo war seit 2012 in einen von bewaffneten Gruppen gehaltenen Osten und einen von der Regierung kontrollierten Westen gespalten. Durch die jüngsten Geländegewinne kontrollieren die Truppen von Präsident Bashar al-Assad auch wieder eine wichtige Straße, die den Westen Aleppos mit dem internationalen Flughafen der Stadt verbindet.

Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sieht einen Fall Aleppos nicht als Ende des Kriegs.

Der Kampf um Aleppo gilt als möglicherweise entscheidend für den weiteren Verlauf des syrischen Bürgerkriegs. Der Chef der syrischen Kurdenpartei PYD hält den Sieg der syrischen Regierungstruppen in Aleppo bereits für ausgemacht. "Was Aleppo anbelangt, ist die Sache wohl durch", sagte Salih Muslim der "Süddeutschen Zeitung". Die EU-Außenbeauftragte Fedrica Mogherini betonte unterdessen, dass eine Niederlage der Aufständischen in Aleppo noch nicht das Ende des Bürgerkriegs bedeuten würde. "Ich bin davon überzeugt, dass der Fall Aleppos den Krieg nicht beenden wird", sagte sie bei einer Veranstaltung in Rom.