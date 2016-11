Das syrische Regime erobert immer mehr Gebiete in Aleppo zurück. Laut Aktivisten sollen sie den nördlichen Teil der Rebellengebiete in Ost-Aleppo vollständig eingenommen haben. Auch syrische Staatsmedien berichten vom Vormarsch.

Bei ihrem Vormarsch auf Aleppo haben die syrischen Regierungstruppen laut staatlichen Medien das Rebellengebiet im Osten der Stadt in zwei Teile zerschlagen. Das Staatsfernsehen berichtet, dass die Truppen den strategisch wichtigen Stadtteil Sachur eingenommen hätten.

Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet vom Vormarsch und der Einnahme der Stadtteile Sachur und Haidarija. Die Opposition habe damit seit Samstag 30 Prozent des von ihr kontrollierten Gebietes in der Stadt verloren.

Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) sitzt in Großbritannien und will Menschenrechtsverletzungen in Syrien dokumentieren. Die Informationen der Beobachtungsstelle lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Das russische Militär präzisierte, dass die syrischen Truppen im Osten Aleppos zehn Straßenzüge mit etwa 3000 Gebäuden erobert hätten. Etwa 100 bewaffnete Kämpfer der Opposition hätten sich durch Fluchtkorridore abgesetzt. Unabhängige Bestätigungen für die russischen Angaben gab es nicht.

Regierungstruppen hatten die Rebellen bereits am Wochenende immer weiter zurückgedrängt. Den Regimegegnern droht nun in der seit Monaten umkämpften Stadt ein totaler Zusammenbruch.

Wendepunkt im Bürgerkrieg?

Aleppo ist als eine der größten Städte des Landes strategisch und symbolisch wichtig. Sollte das Regime den bislang von der Opposition kontrollierten Osten vollständig einnehmen, wäre das ein massiver Schlag für die Rebellen. Dies könnte ein Wendepunkt für den Bürgerkrieg sein. Die Truppen des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad hatten vor knapp zwei Wochen eine Offensive zur vollständigen Eroberung der nordsyrischen Großstadt begonnen.

Tausende Bewohner des Ostens von Aleppo sind in von der Regierung oder Kurden kontrollierte Viertel der Stadt geflohen. In den vergangenen 24 Stunden seien fast 3200 Menschen, die Hälfte davon Kinder, in Auffanglagern der syrischen Regierung eingetroffen, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montag in Moskau mit.

