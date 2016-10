Die russische Armee hat ihre einseitig verkündete Feuerpause für die syrische Stadt Aleppo um drei Stunden verlängert. Die Waffenruhe gelte nun an diesem Donnerstag für elf Stunden sagte ein Militärsprecher.

Die für Donnerstag geplante Feuerpause in der syrischen Stadt Aleppo soll nach russischen Angaben länger dauern als bisher geplant. Die "humanitäre Pause" werde auf Bitten internationaler Organisationen von acht auf elf Stunden ausgeweitet, teilte die russische Armee mit. Kampfflugzeuge der russischen und der syrischen Armee würden in dieser Zeit zu Aleppo einen Abstand von mindestens zehn Kilometern einhalten.

Die Waffenruhe soll den Angaben zufolge von 8 bis 19 Uhr Ortszeit (7 bis 18 Uhr MESZ) gelten. Die russische Armee hatte am Montag die Waffenruhe für Aleppo angekündigt.

Keine Bomben seit Dienstag

Die russische und die syrische Luftwaffe hatten nach eigenen Angaben ihre Angriffe auf Aleppo bereits am Dienstag eingestellt. Damit sollte eine für Donnerstag geplante Feuerpause vorbereitet und Zivilisten die Flucht ermöglicht werden. Seit Dienstagmorgen seien keine Bomben mehr auf die Stadt gefallen, bestätigte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) sitzt in Großbritannien und will Menschenrechtsverletzungen in Syrien dokumentieren. Die Informationen der Beobachtungsstelle lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Bodenkämpfe dauern an

Am Boden gehen die Kämpfe in Aleppo unterdessen weiter, wie die Beobachtungsstelle berichtet. Das bestätigte auch ein Sprecher der syrischen Weißhelme, die sich in den Rebellenvierteln der Stadt um die Opfer von Angriffen kümmern: "Die Artillerie- und Raketenbeschüsse halten an", sagte Abu al-Leith. Die Menschen in Aleppo hätten noch immer Angst, ihre Häuser zu verlassen, "weil sie dem Regime und Russland nicht trauen". Aber "Gott sei Dank" gebe es derzeit keine Kampfflugzeuge am Himmel.

Die syrische Armee räumte nach Regierungsangaben zwei Korridore, über die Rebellen abziehen sollen. Der ungehinderte Transport von Zivilisten, Verletzten und Kämpfern mit ihren Waffen sei arrangiert worden, hieß es aus dem syrischen Außenministerium in Damaskus. Auch humanitäre Hilfe werde geliefert.

"Geste des guten Willens"?

Mit Unterstützung Russlands versuchen Assad-treue Truppen derzeit mit einer Großoffensive, Aufständische, die die Regierung als Terroristen bezeichnet, aus Ost-Aleppo zu vertreiben. Die Feuerpause verstehen sie als "Geste des guten Willens" - man wolle die Zivilisten schützen, hieß es.

Für manche Beobachter klingt diese Aussage zynisch, nachdem die russische und syrische Luftwaffe in den vergangenen Wochen massive Luftangriffe auf Aleppo geflogen hat, auch Fassbomben und bunkerbrechende Bomben sollen Berichten zufolge eingesetzt worden sein. Bei dem Bombardement starben Hunderte Zivilisten, viele davon Kinder. Videos ungesicherter Herkunft zeigten in den vergangenen Tagen verzweifelte Angehörige, die mit bloßen Händen in Trümmern nach ihren verschütteten Verwandten gruben.

Schätzungen zufolge leben noch rund 250.000 Menschen im umkämpften Ostteil Aleppos, die Menschen leiden unter mangelnder medizinscher Versorgung, Berichten zufolge gibt es quasi keine funktionierenden Krankenhäuser mehr. Auch Lebensmittel und Trinkwasser sind knapp.

Der Syrien-Krieg wird am Abend auch Thema des Treffens von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Russlands Präsident Wladimir Putin und dem französischen Präsidenten François Hollande in Berlin sein. Die Politiker sind wegen eines Ukraine-Gipfels in Berlin, an dem auch der ukrainische Präsident Petro Poroschenko teilnimmt.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 19. Oktober 2016 um 12:00 Uhr.