Die Menschen in Ost-Aleppo können ein wenig aufatmen. Seit gestern wurden übereinstimmenden Berichten zufolge keine Bomben mehr über der Stadt abgeworfen. Am Boden gehen die Kämpfe aber weiter. Im Schweizer Fernsehen erklärte Präsident Assad, warum er sich im Recht sieht.

Die syrische Metropole Aleppo ist nach Angaben von Aktivisten seit über 24 Stunden von Luftangriffen verschont geblieben. Seit Dienstagmorgen seien keine Bomben mehr auf die Stadt gefallen, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Moskau hatte zu diesem Zeitpunkt angekündigt, die Angriffe durch die syrische und russische Luftangriffe seien eingestellt worden. Damit sollte eine für Donnerstag geplante Feuerpause vorbereitet werden und Zivilisten die Flucht ermöglicht werden.

Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) sitzt in Großbritannien und will Menschenrechtsverletzungen in Syrien dokumentieren. Die Informationen der Beobachtungsstelle lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Am Boden gehen die Kämpfe in Aleppo aber weiter, wie die Beobachtungsstelle berichtet. Das bestätigte auch ein Sprecher der syrischen Weißhelme, die sich in den Rebellenvierteln der Stadt um die Opfer von Angriffen kümmern: "Die Artillerie- und Raketenbeschüsse halten an", sagte Abu al-Leith. Die Menschen in Aleppo hätten noch immer Angst, ihre Häuser zu verlassen, "weil sie dem Regime und Russland nicht trauen". Aber "Gott sei Dank" gebe es derzeit keine Kampfflugzeuge am Himmel. Die für Donnerstag vorgesehene Feuerpause soll am Morgen beginnen und acht Stunden lang andauern.

Bombardement lässt Menschen verzweifeln

Mit Unterstützung Russlands versuchen Assad-treue Truppen derzeit mit einer Großoffensive, Aufständische, die die Regierung als Terroristen bezeichnet, aus Ost-Aleppo zu vertreiben. Die Feuerpause verstehen sie als "Geste des guten Willens" - man wolle die Zivilisten schützen, hieß es.

Für manche Beobachter klingt diese Aussage zynisch, nachdem die russische und syrische Luftwaffe in den vergangenen Wochen massive Luftangriffe auf Aleppo geflogen hat, auch Fassbomben und bunkerbrechende Bomben sollen Berichten zufolge eingesetzt worden sein. Bei dem Bombardement starben Hunderte Zivilisten, viele davon Kinder. Videos ungesicherter Herkunft zeigten in den vergangenen Tagen verzweifelte Angehörige, die mit bloßen Händen in Trümmern nach ihren verschütteten Verwandten gruben.

Schätzungen zufolge leben noch rund 250.000 Menschen im umkämpften Ostteil Aleppos, die Menschen leiden unter mangelnder Medizinscher Versorgung, Berichten zufolge gibt es quasi keine funktionierenden Krankenhäuser mehr. Auch Lebensmittel und Trinkwaser sind knapp.

Assad sieht sich im Recht

In einem Gespräch mit dem Schweizer Fernsehen SRF verteidigte der syrische Präsident Baschar al-Assad sein Vorgehen in Aleppo: Die Regierungstruppen hätten die Verpflichtung, aufständische "Terroristen" aus der Stadt zu vertreiben. Ziel sei es, gemäß der Verfassung und der Gesetze die Zivilisten in der Stadt zu schützen. "Wie kann man sie schützen, wenn sie unter der Kontrolle von Terroristen leben", fragte er in dem Interview. Könne das syrische Volk geschützt werden, wenn man untätig zuschaue? "Wir müssen die Terroristen angreifen, das versteht sich von selbst."

Der Syrien-Krieg wird am Abend auch Thema des Treffens von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Russlands Präsident Wladimir Putin und dem französischen Präsidenten Francois Hollande in Berlin sein. Die Politiker werden wegen eines Ukraine-Gipfels in Berlin erwartet, an dem auch der ukrainische Präsident Petro Poroschenko teilnimmt.

Angriff mit getöteten Zivilisten?

Unterdessen warf das russische Verteidigungsministerium Belgien vor, bei Angriffen seiner Luftwaffe in der Provinz Aleppo sechs Zivilisten getötet zu haben. Bei der Attacke auf zwei Häuser in dem Dorf Hassadschik am Dienstagmorgen sollen außerdem vier weitere Menschen verletzt worden sein. Zwei belgische Kampfjets seien zu der Zeit in der Region gesichtet worden, die syrische und die russische Luftwaffe seien hingegen nicht im Einsatz gewesen, erklärte das Ministerium.

Eine Sprecherin des belgischen Verteidigungsministeriums dementierte hingegen, dass belgische Flugzeuge zu diesem Zeitpunkt in der Region aktiv gewesen seien. Das belgische Militär habe mit dem Angriff nichts zu tun. Belgien ist Teil der internationalen US-geführten Militärkoalition im Kampf gegen Dschihadisten im Irak und in Syrien.

Mit Informationen von ARD-Korrespondentin Anna Osius.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 19. Oktober 2016 um 12:00 Uhr.