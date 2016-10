Vor den Syrien-Gesprächen Hoffnung auf Waffenruhe?

Während in Lausanne erneut um eine Lösung im Syrien-Konflikt gerungen wird, leiden die Menschen in Aleppo unter den anhaltenden Angriffen. Syriens Machthaber Assad hat noch einmal deutlich gemacht, dass von ihm kein Ende der Gewalt zu erwarten ist.

Von Anna Osius, ARD Kairo

Valid wurde getroffen. Der junge Soldat der syrischen Armee von Machthaber Assad lehnt mit nacktem Oberkörper in einem halbzerschossenen Haus in Aleppo und spricht mit dem syrischen Staatsfernsehen. Er trägt einen dicken Verband an Armen und Schulter. "Zwei Kugeln haben mich erwischt, glatte Durchschüsse. Ich kann immer noch meine Waffe halten", sagt er. "Also werde ich bleiben und solange mit meinen Kameraden kämpfen, bis wir unser Land befreit haben."

Das Land befreien - von den Terroristen, wie der syrische Machthaber Baschar al-Assad sie nennt: die Kämpfer auf der anderen Seite, im umzingelten Ostteil Aleppos, die Regierungsgegner. "Wir müssen die Gegend von den Terroristen säubern", so Assad diese Woche in einem Interview mit einer russischen Zeitung. "Entweder jagen wir die Terroristen zurück in die Türkei, oder wir töten sie. Wir haben keine andere Wahl."

Assad gibt Aleppo nicht auf

Syriens Machthaber Assad will Aleppo mit allen Mitteln zurückerobern.

Assad will Aleppo zurückerobern - das ist sein Ziel: "Wir nennen Aleppo den Zwilling von Damaskus. Es ist die zweitgrößte Stadt. Wir müssen Aleppo erobern. Aleppo ist das Sprungbrett, um andere Gegenden von den Terroristen zu befreien."

Die syrische Armee und die russische Luftwaffe haben deshalb das Bombardement auf den von Regierungsgegnern gehaltenen Ostteil Aleppos weiter verstärkt. Kampfflugzeuge flogen in den vergangenen Tagen einen Luftangriff nach dem anderen. Die Aufständischen antworten ihrerseits mit Beschuss.

Keine Rücksicht auf Zivilbevölkerung

Zwischen den Fronten: immer noch Tausende Zivilisten. Beobachter sprechen von Dutzenden, wenn nicht Hunderten Toten, darunter zahlreiche Kinder. Videos ungesicherter Herkunft zeigen völlig zerbombte Straßenzüge, Blutlachen auf dem Boden. In den Trümmern graben Helfer nach Verschütteten.

"Das hier war ein Markt, da drüben ist der Gemüsemarkt", erzählt einer von ihnen. "Hier war die Straße, um Kleidung zu kaufen, das Gebäude hier rechts war eine Bäckerei. Das hier hat nichts mit Militär oder Armee zu tun - hier waren Zivilisten."

Der junge Mann, der das in die Kamera sagt, steht auf einer völlig zerbombten Straße Ost-Aleppos und ist etwa so alt wie Valid - der angeschossene Soldat auf der anderen Seite. Landsleute, kaum 20 Jahre alt, nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt - in anderen Ländern wären sie Studenten oder Kollegen. Hier wollen sie nur eines: sich gegenseitig töten.

Große Teile Aleppos sind zerstört

Keine Chance für die Helfer

"Die Gewalt in Syrien muss reduziert werden", so der UN-Sondergesandte Ezzeldin Ramzy. "Die Luftangriffe und der Beschuss vor allem auf Zivilisten, zivilen Einrichtungen, Krankenhäusern und dicht bevölkerten Gegenden muss aufhören. Nur dann können die Vereinten Nationen humanitäre Hilfe leisten."

Um das tägliche Sterben in Ost-Aleppo zu beenden, gibt es erneut eine Sitzung einiger der entscheidenden Akteure im Syrien-Krieg: US-Außenminister John Kerry trifft in Lausanne in der Schweiz auf seinen russischen Amtskollegen Lawrow.

Die Offensive in Aleppo hat zu einem großen Zerwürfnis zwischen den USA und Russland geführt. Auch Vertreter Saudi-Arabiens, Katars und der Türkei sitzen heute mit am Tisch, sowie aus dem Iran, Ägypten und dem Irak.

Wer gehört zu welcher Seite?

Eine der strittigsten Fragen ist, wer wirklich in Aleppo auf Seiten der Regierungsgegner kämpft. Sind es, wie Assad sagt, alles Terroristen, also größtenteils islamistische Kämpfer zum Beispiel der ehemaligen Al- Nusra-Front, vergleichbar mit Al-Kaida? Oder machen die Extremisten nur einen kleinen Teil der Aufständischen aus - wie es westliche Beobachter sagen?

Die Gespräche in Lausanne heute gelten Beobachtern zufolge als winziger Hoffnungsschimmer, in Syrien doch noch eine Feuerpause zu erwirken - und vor allem den Zivilisten in Aleppo eine Chance zu geben.