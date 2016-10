Krieg in Syrien Ein wenig Hoffnung?

Es ist ein kleiner Funken Hoffnung für Syrien: Möglicherweise verhandeln Russland und die USA am Samstag nun doch wieder über eine Feuerpause. Derweil bot Moskau den Rebellen in Aleppo einen sicheren Rückzug an, sollten sie sich ergeben. Diese lehnten ab.

Die russische Armee hat den bewaffneten Rebellen im Osten der syrischen Metropole Aleppo einen sicheren Rückzug aus der Stadt versprochen, sollten sie sich ergeben. "Wir sind bereit, einen sicheren Rückzug der bewaffneten Rebellen und einen freien Zugang für Zivilisten von und nach Ost-Aleppo sicherzustellen", sagte der russische General Sergej Rudskoj vor Journalisten in Moskau. Auch die Regierung in Damaskus bot den Rebellen an, mit ihren Familien den Ostteil Aleppos zu verlassen, wenn sie ihre Waffen niederlegten. Die Rebellen lehnten dies als Täuschungsmanöver ab.

Die Suche nach einer diplomatischen Lösung geht weiter

Nach dem Abbruch der Syriengespräche zwischen den USA und Russland stehen am Samstag in Lausanne wieder neue Friedensverhandlungen an. Allerdings ist unklar, ob es zu direkten Verhandlungen zwischen US-Außenminister John Kerry und seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow kommen wird. Während die russische Seite mitteilte, ein Zweiertreffen sei nicht ausgeschlossen, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, John Kirby, dass keine direkten Gespräche geplant seien. Auch die Außenminister der Türkei, Saudi-Arabiens und und Katars reisen nach Lausanne.

Neuseeland unternimmt unterdessen einen neuen Anlauf für eine Resolution des UN-Sicherheitsrats zum Schutz von Zivilisten. In dem Entwurf wird ein Ende aller Angriffe gefordert, die zivile Opfer zur Folge haben könnten.

Auch die UN geben die Bemühungen um eine zumindest kurze Feuerpause in Aleppo nicht auf, um die Schwerstverletzten aus der umkämpften Stadt bringen zu können. "Wir arbeiten an einem entsprechenden Plan und wollen das in allernächster Zeit möglich machen", sagte der stellvertretende UN-Sonderbeauftragte für Syrien, Ramzy Ezzeldin Ramzy, in Genf. Nach den Bombardements seien die Krankenhäuser der Stadt kaum mehr in der Lage, Notfälle zu behandeln.

Britisches Engagement

Der britische Außenminister Boris Johnson brachte ein militärisches Eingreifen seines Landes ins Gespräch. Dies wäre aber nur in einer Koalition mit den USA möglich und kurzfristig eher nicht zu erwarten, sagte er. Ein Sprecher des russischen Präsidialamtes erklärte, ein Engagement des britischen Militärs in Syrien wäre willkommen, wenn es sich gegen den Terrorismus richte und nicht gegen Assad.

150 Tote in Aleppo seit Dienstag

Unterdessen wird Aleppo aber weiter bombardiert: Seit der Wiederaufnahme der Luftangriffe auf die Rebellengebiete wurden mehr als 150 Menschen getötet. Die Bombardements seit Dienstag seien sehr heftig gewesen, sagte Zivilschutz-Chef Ammar al-Selmo der Nachrichtenagentur Reuters.

Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) sitzt in Großbritannien und will Menschenrechtsverletzungen in Syrien dokumentieren. Die Informationen der Beobachtungsstelle lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Russland und Syrien hatten in der vergangenen Woche die Luftangriffe auf Aleppo zurückgefahren. Damit sollte nach syrischen Angaben den Zivilisten die Möglichkeit gegeben werden, das umkämpfte Gebiet zu verlassen. Die syrische Armee versucht mit russischer Unterstützung, den Ostteil Aleppos zu erobern. Dies wäre für Präsident Bashar al-Assad ein wichtiger Sieg und könnte seine Gegner entscheidend schwächen. Die Rebellen und ihre Unterstützer, darunter Saudi-Arabien und westliche Staaten, wollen den Fall Ost-Aleppos daher unbedingt verhindern.

Zwischen diesen Fronten werden die Zivilisten zerrieben, die unter den Zerstörungen und der katastrophalen Versorgungslage leiden. Eine Lieferung von Hilfsgütern ist weiter nicht in Sicht. Die Regierung in Damaskus vereinbarte mit den Vereinten Nationen die Entsendung von Hilfskonvois in 25 der 29 belagerten Gebiete in Syrien. Lieferungen für die Rebellengebiete Aleppos stimmte sie nicht zu.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 13. Oktober 2016 um 12:22 Uhr