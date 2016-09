Für die Menschen in der syrischen Stadt Aleppo wird die Lage noch aussichtsloser: Wegen eines Angriffs auf ein Wasserwerk haben sie praktisch kein frisches Wasser mehr. Die Assad-Regierung behauptet derweil: Die Feuerpause sei "nicht tot".

Von Björn Blaschke, ARD-Studio Kairo

Die Viertel Aleppos, die bewaffnete Gegner von Präsident Bashar al-Assad halten, sind erneut Ziel von Luftangriffen geworden. Seit vergangener Nacht sollen russische und syrische Kampfflugzeuge Dutzende Angriffe auf Ost-Aleppo geflogen haben, meldet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Diese hat ihren Sitz in London, bezieht jedoch ihre Informationen aus einem Aktivisten-Netzwerk in dem Kriegsland.

Seit Beginn der neuen Offensive der syrischen Streitkräfte vergangene Woche wurden der Beobachtungsstelle zufolge mindestens 128 Menschen getötet, die meisten davon Zivilisten. Da der Osten Aleppos von der Regierungsseite belagert wird, werden Lebensmittel und medizinische Ausrüstung zusehends knapper, berichten Journalisten und Aktivisten.

Die etwa 250.000 Zivilisten von Ost-Aleppo erhalten seit zwei Monaten kaum noch Hilfe von außen. Und: Seit dem zurückliegenden Wochenende haben die Menschen nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF wegen eines Angriffs auf ein Wasserwerk praktisch kein frisches Wasser mehr.

Ein Hilfskonvoi auf dem Weg zu den Menschen in den belagerten syrischen Städten (Foto vom 25.09.2016).

Flüchtende Menschen aus Aleppo

Das syrische Staatsfernsehen präsentierte Bilder von Menschen, die den von bewaffneten Oppositionellen gehaltenen Osten Aleppos verlassen. Ob Bilder und Aussagen der Interviewten authentisch sind, ist nicht klar. Es kann auch sein, dass Stimmen wie diese zur Kriegspropaganda gehören: "Meine Familie und ich sind aus dem Viertel al-Sakhour geflüchtet. Das Leben dort kann kein Lebewesen ertragen. Die Bewaffneten (Gegner von Präsident Assad) sind wie Mafiabanden."

Er rate allen Bewohnern im Osten von Aleppo - und sogar den Assad-Gegnern -, "die Waffen niederzulegen und in die Arme des Staates zurückzukehren. Wir danken an dieser Stelle der Regierung und allen Verantwortlichen für die provisorischen Unterkünfte, weil sie sich wirklich um uns gekümmert haben", erzählt der Mann.

Bundesregierung wirft Assad-Regime "Barbarei" vor

Regierung um versöhnliche Töne bemüht

Angesichts der vielen gemeldeten Bombardements ist auffällig, wie sehr sich die Führung in Damaskus darum bemüht, in einem humanitären und versöhnlichen Licht zu erscheinen. Einerseits erreichten Hilfskonvois des Syrischen Roten Kreuzes vier belagerte Ortschaften. Es wurden Nahrungsmittel, Decken und Medikamente verteilt.

Andererseits wurde die Räumung von al-Waer fortgesetzt, einem Vorort von Homs, den seit Jahren Regierungseinheiten belagern. Ihnen wollen die bewaffneten Oppositionellen den Ort übergeben, wofür sie und ihre Familien freies Geleit erhalten sollen - in eines der Gebiete, die im Norden Syriens unter der Kontrolle von Aufständischen sind.

Nach gut 100 Menschen in der vergangenen Wochen verließen nun wieder 120 Leute al-Waer. Die Führung in Damaskus nennt das "Versöhnung" - und der sogenannte Versöhnungsminister, Ali Haidar, trat in al-Waer vor die Kameras: "Der Staat sieht sich in der Pflicht. Bis jetzt haben wir alles getan, was erforderlich ist, um im übertragenen Sinne die Sprengstoffe zu entschärfen, die die Versöhnung bisher verhindern. Der Abtransport der Menschen (von al-Waer) ist das Ergebnis einer zwei Monate dauernden Arbeit."

Außenminister: Waffenruhe "nicht tot"

Unterdessen gibt sich auch Syriens Außenminister Walid al-Mu'allim kompromissbereit: Er erklärte in einem Interview, die von den USA und Russland ausgehandelte Feuerpause sei "nicht tot". Allerdings beklagte Mu'allim, dass die USA, Großbritannien und Frankreich die Terroristen in Syrien unterstützten - deshalb auch hätten sie die jüngste Sitzung des UN-Sicherheitsrates einberufen, in der die Führung in Damaskus wie auch ihre Verbündeten in Russland heftig kritisiert wurden.

Aber prinzipiell sei seine Regierung nach wie vor dazu bereit, den Fahrplan zu einem Ende des Krieges in Syrien einzuhalten: Dieser Fahrplan der Führung in Damaskus sehe vor, ein Referendum abzuhalten über eine neue Verfassung, gefolgt von Parlamentswahl und der Bildung einer Einheitsregierung.

Syriens Außenminister erklärt, dass die Idee zu einer Feuerpause noch nicht tot ist

B. Blaschke, ARD Kairo

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 26. September 2016 um 18:11 Uhr