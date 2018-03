Der frühere US-Vizepräsident Al Gore wird 70 Jahre alt. Der Demokrat verlor 2000 das Rennen um die Präsidentschaft gegen den Republikaner Bush. Heute kämpft er gegen den Klimawandel.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Für Al Gore gab es stets das Leben davor - und das Leben nach der Wahlniederlage im Jahr 2000. Es war eine traumatische Erfahrung, die Präsidentschaftswahl so knapp gegen George W. Bush zu verlieren, nach wochenlangem Nachzählen der Stimmen und letztlich durch eine 5:4-Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, obwohl Gore nach absoluten Stimmen die Bevölkerungsmehrheit gewonnen hatte.

Friedensnobelpreisträger, Oscargewinner

Sein Traum vom Weißen Haus war vorbei, aber, so erklärt Gore im Rückblick: "Wenn man so viel durchgemacht hat, ist das auch eine Chance viel zu lernen." Gore nutzte diese Chance: Schon in den acht Jahren als Vizepräsident von Bill Clinton brachte er zwei Themen voran, die ihm wichtig waren: Zum einen Internet und Digitalisierung, zum anderen Umwelt- und Klimaschutz. In den Jahren nach der Wahlniederlage wurde aus Al Gore so ein Missionar im Kampf gegen den Klimawandel.

Unermüdlich reiste er durch die USA und die Welt, um Leugnern des Klimawandels mit Fakten zu widersprechen. Dabei stellte er sich stets selbstironisch vor: "Ich bin Al Gore und war mal der nächste Präsident der Vereinigten Staaten" Sein Buch "Eine unbequeme Wahrheit" wurde 2007 verfilmt, spielte weltweit über 50 Millionen Dollar ein und gewann einen Oscar. Im gleichen Jahr wurde Al Gore in Oslo der Friedensnobelpreis verliehen.

Al Gore hat Geburtstag - Mr. Klimaschutz wird 70.

"PR-Beauftragter für unseren Planeten"

Für jüngere Amerikaner war Gore in den vergangenen Jahren "Mr. Klimaschutz" und nicht mehr der Ex-Vizepräsident. Für Gore war das eine späte Genugtuung nach der bitteren Wahlniederlage. Zumal die Leugner des Klimawandels in den USA dank Gores Aufklärungsarbeit immer weniger werden: "Jeden Abend sehen wir in den Fernsehnachrichten eine Naturwanderung durch das Buch der Offenbarung. Diese klimabedingten extremen Wetterereignisse haben die große Mehrheit der Bürger überzeugt, dass die Wissenschaftler seit langem Recht hatten", sagt Gore.

Im vergangenen Jahr kam die Fortsetzung seines Erfolgsfilms in die Kinos: "Immer noch eine unbequeme Wahrheit". Keine düstere Untergangsprognose, sondern ein durchaus optimistischer Film, der auch die Fortschritte der vergangenen zehn Jahre im Kampf gegen den Klimawandel zeigt.

Gore blickt optimistisch in die Zukunft

Selbst der von US-Präsident Donald Trump angekündigte Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen werde daran nichts ändern, sagte Gore kürzlich im Sender CNN: "Das war rücksichtslos und unentschuldbar von Trump. Es untergräbt Amerikas Stellung in der Welt. Aber die gute Nachricht ist: Amerikas Bürger werden weitermachen, obwohl Trump die Führungsrolle verweigert."

Gore half mit, ein Klima-Bündnis aus Bundesstaaten und Kommunen zu schmieden, das trotz Trumps Kehrtwende die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreichen will. Trumps Kohle-Comeback sei allenfalls ein zwischenzeitlicher Rückschritt. Auch da gibt die tatsächliche Entwicklung Gore Recht. Im vergangenen Jahr konnten die USA zum dritten Mal in Folge ihren Ausstoß an Kohlendioxid deutlich senken. Für Gore, der sich selbst manchmal "PR-Beauftragter für unseren Planeten" nennt, ist dies das schönste Geschenk zum 70. Geburtstag.

Mr. Klimaschutz - Al Gore wird 70

Martin Ganslmeier, ARD Washington

Über dieses Thema berichtete WDR5 am 29. März 2018 um 15:05 Uhr.