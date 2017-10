Der Schriftsteller Akhanli wird von Spanien nicht an die Türkei ausgeliefert. Der Deutsche mit türkischen Wurzeln war im August während eines Spanienurlaubs festgenommen worden und durfte bisher nicht nach Deutschland zurückreisen.

Spanien liefert den deutsch-türkischen Schriftsteller Dogan Akhanli aus Köln, der einzig einen deutschen Pass besitzt, nicht an die Türkei aus. Das teilte das spanische Justizministerium mit. Der Ministerrat in Madrid habe entsprechend eines Vorschlags von Justizminister Rafael Catalá entschieden, das Auslieferungsverfahren an die Türkei nicht fortzusetzen, heißt es in einer Erklärung.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel begrüßte die Entscheidung: "Ich bin sehr erleichtert und freue mich, dass das spanische Kabinett das Auslieferungsverfahren der Türkei für Herrn Akhanli nicht mehr weiterführen will." Er hoffe, dass das Gericht die bisherigen Auflagen schnell aufhebe, damit Akhanli zügig nach Deutschland zurückkehren könne.

"Die Türkei hat im Fall Akhanli eine eindeutige Niederlage erlitten. Mein Mandant wird nicht ausgeliefert. Ein rechtsstaatliches Verfahren ist in der Türkei nicht möglich. Die spanische Regierung hat eine folgerichtige Entscheidung getroffen, das Auslieferungsverfahren zu stoppen."

Ilias Uyar, Anwalt von Dogan Akhanli

Im Urlaub festgenommen

Akhanli war am 19. August bei einem Spanienurlaub aufgrund eines türkischen Fahndungsaufrufs festgenommen worden. Einen Tag später wurde er freigelassen, musste sich seither aber wöchentlich bei der Polizei melden und durfte Spanien bisher nicht verlassen.

Bei einem Türkeibesuch im August 2010 war Akhanli bei der Einreise in Istanbul festgenommen worden. Im Prozess warf ihm die Staatsanwaltschaft vor, als Mitglied einer linksextremen Gruppe 1989 an einem Überfall auf eine Wechselstube teilgenommen zu haben, bei dem ein Mann getötet wurde. Akhanli wurde später aber wieder freigelassen. Akhanli sieht politische Motive hinter dem Auslieferungsantrag.