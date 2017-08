Während eines Urlaubs in Spanien ist der türkischstämmige Schriftsteller Akhanli festgenommen worden. Grundlage ist ein internationaler Haftbefehl der Türkei aus dem Jahr 2013, der auf einem äußerst umstrittenen Strafverfahren beruht.

Auf Betreiben türkischer Behörden ist der deutsche Schriftsteller Dogan Akhanli offenbar während eines Urlaubsaufenthalts in der spanischen Stadt Granada festgenommen worden.

Wie sein Rechtsanwalt Ilias Uyar auf Facebook mitteilte, hätten örtliche Polizeibeamte angeblich bei einer Ausweiskontrolle festgestellt, dass gegen Akhanli eine sogenannte Red Notice vorläge, ein Dringlichkeitsvermerk von Interpol.

Der 60-jährige türkischstämmige Schriftsteller, der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, müsse nun damit rechnen, in Spanien festgehalten zu werden, bis über eine Auslieferung in die Türkei entschieden wird.

Flucht nach Deutschland

Akhanli war 1991 nach Deutschland gekommen, nachdem er während der Militärherrschaft in der Türkei mehrere Jahre im Gefängnis gesessen hatte.

2010 wurde er bei der Einreise in die Türkei festgenommen. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, 21 Jahre zuvor an einem Raubüberfall auf eine Wechselstube in Istanbul beteiligt gewesen zu sein. Der Besitzer war damals getötet worden.

Nicht belegbare Vorwürfe

Nach vier Monaten wurde Akhanli aus der Haft entlassen, 2011 in Abwesenheit aus Mangel aus Beweisen freigesprochen. Zwei Zeugen hatten ihre Aussage unter polizeilichem Druck gemacht und später wieder zurückgezogen.

Dieser Freispruch wurde 2013 wieder aufgehoben und ein internationaler Haftbefehl gegen den Schriftsteller erlassen.

Angriff auf eine kritische Stimme?

Rechtsanwalt Uyar bezeichnete den Haftbefehl als "eindeutig rechtsmissbräuchlich" und forderte die Freilassung seines Mandanten. Er warf dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor, er wolle seine Macht über die Grenzen seines Landes hinaus ausdehnen und weltweit gegen unliebsame und kritische Stimmen vorgehen.

Akhanli ist Mitglied in der internationalen Schriftstellervereinigung PEN. In seinen Werken setzt er sich mit der politischen Entwicklung in der Türkei in den 1970er- und 1980er-Jahren sowie mit dem Völkermord an den Armeniern auseinander. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit engagiert sich Akhanli in Menschenrechtsvereinen sowie in der deutschen und türkischen Erinnerungsarbeit.