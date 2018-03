Krieg in Syrien Plünderungen in Afrin

Die syrische Stadt Afrin ist unter Kontrolle der türkischen Armee und der "Freien Syrischen Armee". Berichte über Plünderungen machen die Runde. Tausende Menschen sind auf der Flucht.

Von Michael Lehmann, ARD-Studio Istanbul

Kämpfer der "Freien Syrischen Armee feiern im Stadtzentrum von Afrin den Sieg über die Kurden. Gestern Nachmittag gab es noch Zweifel, ob diese Kämpfer gemeinsam mit türkischen Einheiten tatsächlich einen großen Teil der kurdischen YPG-Kämpfer bereits aus Afrin vertrieben hatten. Später wurden kurdische Flaggen von Masten gerissen, ersetzt und verdrängt durch türkische Flaggen und vor allem durch Symbole der freien syrischen Armee.

Einer ihrer Sprecher, Mohamad Al Hamadin, verkündete den Sieg und versprach eine harte Verteidigung des Sieges über die Kurden: "Nachdem wir Afrin seit mehr als drei Tagen umzingelt haben, ist die freie syrische Armee an drei Stellen vorgestoßen und wir haben dann die jeweiligen Gebiete der Stadt besetzt. Jetzt geht die Säuberung noch weiter in den Straßen von Afrin und in den Nachbargebieten."

Kämpfer der FSA jubeln über ihren Einmarsch in Afrin.

Kurden wollen nicht aufgeben

Offenbar hatten die massiven Luftangriffe der türkischen Armee zusammen mit dem schnellen Vormarsch von verbündeten syrischen Kämpfern die kurdischen YPG-Einheiten mehr und mehr in die Defensive gedrängt. Bis zu 200.000 Zivilisten, unter ihnen viele Kurden, sollen Afrin inzwischen verlassen haben. Sie wurden gestern Abend noch von Sprechern der freien syrischen Armee zur Rückkehr nach Afrin aufgefordert.

Gleichzeitig warnte der Vize-Chef der kurdischen Verwaltung in Afrin, Othman Sheikh Issa, vor Vergeltung durch die kurdischen YPG-Kämpfer. Die Schlacht sei noch nicht geschlagen: "Unsere Truppen sind in der gesamten Umgebung von Afrin noch präsent. Diese Truppen werden den türkischen Feind und seine Söldner bekämpfen wo immer es geht. Unsere Truppen werden ein richtiger Alptraum für sie werden - bis ganz Afrin wieder befreit ist und die Familien in ihre Häuser zurückkönnen", sagt er.

Türkische Truppen und ihre Verbündeten erobern Kurdenhochburg Afrin

Immer wieder hatten Beobachter in den letzten Wochen vor einem lange dauernden Häuserkampf in Afrin gewarnt. Der könnte jetzt drohen. Und deshalb ist es fraglich, ob die zigtausend Menschen, die in den letzten Tagen aus Afrin geflohen waren, so schnell wieder in die Stadt zurückkehren.

Gestern später am Abend dann neue, auf andere Art verstörende Meldungen aus Afrin: Pro-Türkische Kämpfer, vermutlich auch Angehörige der "Freien Syrischen Armee, plündern Wohnhäuser und Geschäfte der Menschen, vor allem Kurden, die Afrin während des Dauerbeschusses aus der Luft verlassen hatten. Kämpfer und ihre Kriegsbeute. Auf Pick-Ups wurden Kisten mit Lebensmitteln und sogar Ziegen verladen. Die Fahrzeuge der Plünderer haben Afrin in der Dunkelheit verlassen.