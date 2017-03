Große Erwartungen: Zur Eröffnung des "Deutsch-Tunesischen Zentrums für Jobs, Migration und Reintegration" kommen die Kanzlerin und Entwicklungsminister Müller nach Tunis. Unser Korrespondent hat das Zentrum schon vorher besucht.

Von Jens Borchers, ARD-Studio Nordwestafrika

Der junge Unternehmer in Tunis stelle sich vor: "Mein Name ist Zied Ouled Ali", sagt er. Zied Ouled Ali sitzt gewissermaßen im Schaufenster. Im doppelten Wortsinn: Denn das Büro des "Deutsch-Tunesischen Zentrums für Jobs, Migration und Reintegration" ist ein Art Ladenlokal, vom Bürgersteig aus kann jeder direkt durch das große Fenster hineinschauen.

Aber Zied Ouled Ali sitzt auch im übertragenen Sinn im Schaufenster: Er ist so ziemlich das Ideal dessen, was sich die Bundesregierung vom neuen Zentrum in Tunis erhofft. Er war 10 Jahre in Deutschland, hat an der Universität Karlsruhe seinen Wirtschaftsingenieur gemacht und ist dann nach Tunesien zurückgekehrt: "Ich bin eine qualifizierte, rückkehrende Kraft", sagt er.

Unternehmensgründung mit Geld aus Deutschland

Jetzt sitzt die "qualifizierte, rückkehrende Kraft" im dunklen Anzug, mit Schlips und Kragen im neuen "Zentrum für Jobs, Migration und Reintegration" und erzählt, wie er sein Unternehmen gegründet hat. Mit eigener Kraft und mit Hilfe aus Deutschland.

Der 34-Jährige bekam Geld, um sein Unternehmen zu gründen. Will er die Frage beantworten, wie viel finanzielle Förderung er bekam? "Ähhh - nein", sagt er lachend. "Das war eine gewisse Summe, die das Leben einfacher macht. Und eine gute Unterstützung." Mittlerweile beschäftigt Zied Ouled Ali mit seiner Firma für IT-Infrastruktur drei Mitarbeiter. Vier weitere will er noch in diesem Jahr einstellen.

Ein Modell für abgelehnte Asylbewerber?

Es ist eine Bilderbuchgeschichte. Ein Tunesier, gut ausgebildet in Deutschland, kehrt in seine Heimat zurück. Und schafft dort mit deutscher Unterstützung Jobs für sich und einige Landsleute.

Die Frage ist allerdings: Funktioniert diese Art der Förderung auch mit weniger qualifizierten Rückkehrern? Oder gar mit Tunesiern, deren Asylanträge in Deutschland abgelehnt und die in ihre Heimat abgeschoben wurden? Das muss sich dann in der täglichen Praxis des neuen Zentrums beweisen.

Freiwillige Rückkehr soll attraktiv werden

Etwa 1500 Tunesier sollen aus Deutschland abgeschoben werden. Oder dazu motiviert werden, freiwillig zurückzukehren. Die Bundesregierung hofft, ihnen das mit Rückkehrhilfen schmackhaft machen zu können. Bundeskanzlerin Merkel hatte vor gut zwei Wochen beim Besuch des tunesischen Regierungschefs in Berlin gesagt, man überlege, wie freiwilliges Rückkehren attraktiv gemacht werden könnte. Etwa, indem man den Tunesiern ein Bildungsangebot und eine Starthilfe für eine Unternehmensgründung zukommen lasse.

Jobs vermitteln, Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, Chancen auftun: das soll das "Zentrum für Jobs, Migration und Reintegration" leisten. Aber nicht nur: Es ist auch dazu gedacht, allzu optimistische oder komplett falsche Vorstellungen über Migration zu verdrängen. Und es soll obendrein helfen, eventuell Auswanderungswilligen eine Perspektive in der Heimat zu eröffnen. Deshalb wird es mit der tunesischen Arbeitsvermittlung zusammenarbeiten.

Hohe Arbeitslosigkeit unter Hochschulabsolventen

Die Erfolgsaussichten? Schwer absehbar. Jobs lassen sich halt nur dann vermitteln, wenn es auch welche gibt. Die Arbeitslosenquote liegt offiziell bei 16 Prozent, gut ein Drittel der Hochschulabsolventen finden keine Arbeit. Dann ist da auch die Frage, ob diejenigen, die aus Tunesien weg wollen, vorher in diesem Zentrum vorbeischauen werden. Für viele in den ländlichen Regionen Tunesiens ist dieses Zentrum weit weg.

Für den jungen Unternehmer und Wirtschaftsingenieur Zied Ouled Ali ist die Lage einfacher, sagt er. Selbst wenn er noch scheitern sollte mit seiner Firma: "Ich kann immer wieder nach Deutschland, wenn ich will. Ich wurde eingebürgert und vielleicht ist das auch eine gewisse Sicherheit."

J. Borchers, ARD Rabat

