Zum Abschluss ihrer Afrika-Reise hat die Kanzlerin in Äthiopien einen Appell an junge Afrikaner gerichtet, die nach Europa flüchten wollen. Diese wüssten oft gar nicht, was sie dort erwarte - und ob sie überhaupt bleiben dürften.

Kanzlerin Angela Merkel hat in Afrika vor falschen Vorstellungen bei einer Flucht nach Europa gewarnt. Oft nähmen besonders junge Menschen "einen lebensgefährlichen Weg in Kauf, ohne zu wissen, was sie erwartet und ob sie überhaupt bleiben können", sagte sie in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba.

Das beste Rezept gegen Flucht und Terrorgefahr sei eine nachhaltige Entwicklung, meinte Merkel. Sie bekräftigte, dass Afrikas Wohl im Interesse Deutschlands und Europas sei. Menschenhandel über das Mittelmeer müsse aufhören. "Wir können und dürfen nicht hinnehmen, dass Schlepperbanden mit dem Leben anderer spielen."

Merkel kündigt Afrika-Konferenz in Berlin an

Merkel würdigte, dass afrikanische Staaten trotz aller Entwicklungsprobleme den Großteil der Flüchtlinge auf dem Kontinent aufnehmen. Allein Äthiopien beherbergt nach Angaben von Ministerpräsident Hailemariam Desalegn fast 780.000 Menschen. Merkel warb für stabilere staatliche Strukturen, um Terrorgruppen den Boden zu entziehen.



Mit Blick auf die deutsche G20-Präsidentschaft kündigte Merkel für Mitte 2017 eine Konferenz in Berlin an. Schwerpunkte einer Initiative für Afrika sollten mehr private Investitionen, der Ausbau von Verkehrs- und Energienetzen sowie eine bessere Berufsausbildung sein.

