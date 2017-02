Nach einem tödlichen Angriff auf sechs Mitarbeiter des Roten Kreuzes, stellt die Hilfsorganisation ihre Arbeit in Afghanistan vorerst ein. Die Risiken in dem Land müssten neu bewertet werden, teilte das IKRK mit. Die afghanische Polizei vermutet den IS hinter der Attacke.

Das Rote Kreuz setzt seine Arbeit in Afghanistan vorerst aus. Die Organisation reagiert damit auf den Angriff, bei dem am Mittwoch im Norden des Landes sechs ihrer Mitarbeiter getötet wurden. Zwei weitere Mitarbeiter gelten noch immer als vermisst.

Einer Sprecherin des Roten Kreuzes zufolge müssten zunächst der Hergang und die Hintergründe "der Bluttat" geklärt werden. Zudem müssten die Gefahren für die in Afghanistan eingesetzten Mitglieder neu bewertet werden, hieß es weiter vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). Dafür stehe man in Kontakt mit den afghanischen Behörden. Über das Komitee sind rund 2000 Mitarbeiter der Hilfsorganisation in Afghanistan beschäftigt. Das Rote Kreuz hat in dem Land seit 1988 auch Tausende Kriegsverletzte behandelt und mit Prothesen versorgt.

Afghanistan macht IS verantwortlich

Nach Angaben des Gouverneurs Maulawi Lotfullah Asisi waren die insgesamt acht Mitarbeiter im Bezirk Kosch Tepa dabei, "Heu für Herdentiere" zu verteilen, als sie angegriffen wurden. In der Region hatte es in den vergangenen Tagen einen schweren Schneesturm gegeben. Bei allen Opfern und auch bei den Vermissten - die Asisi als "Geiseln" bezeichnete - habe es sich um Afghanen gehandelt. Das Rote Kreuz selbst machte bislang keine Angaben zur Identität der Mitarbeiter.

Der Gouverneur machte die Terrormiliz "Islamischer Staat" für den Angriff verantwortlich. In Afghanistan sind ebenfalls die radikalislamischen Taliban aktiv. Sie wiesen die Verantwortung für den Tod der Rot-Kreuz-Mitglieder jedoch zurück. Der IS ist eigentlich außerhalb der ostafghanischen Provinzen Nangarhar und Kunar sowie einer Zelle in Kabul im Land nicht präsent. IS-Kämpfer in Dschausdschan wären eine Neuheit. Ehemalige Taliban oder auch Kriminelle haben sich aber auch in anderen Provinzen punktuell schon IS genannt.

Erst im Dezember war ein spanischer Mitarbeiter des IKRK in der nordafghanischen Provinz Kundus aus einem Auto heraus entführt worden. Er war im Januar freigekommen. Zur Identität der Entführer hatte die Organisation damals keine Angaben machen wollen.

