Afghanistan Mehr als 140 Tote bei Taliban-Angriff

Die radikalislamischen Taliban haben bei einem Angriff auf eine Militärbasis in Afghanistan mindestens 140 Menschen getötet und mehr als 160 verletzt. In der Kaserne arbeiten auch deutsche Soldaten.

Von Jürgen Webermann, ARD-Studio Neu-Dehli

Der Angriff erfolgte während des Freitagsgebets. Insgesamt waren dabei nach bisherigen Informationen mindestens zehn Extremisten beteiligt, alle in Armee-Uniform und mit offenbar gefälschten Ausweispapieren. So gelang es den Angreifern, sich in zwei Armee-Jeeps in einen Militärkonvoi zu mischen, der sich auf dem Rückweg ins Hauptquartier des 209. Korps, der Kaserne Camp Shahin, befand.

Stundenlange Schusswechsel

Wie der dortige Kommandeur bestätigte, gelang es der Gruppe, den ersten Kontrollpunkt zu passieren. Dann sprengte sich einer der Angreifer in die Luft, die anderen stürmten zur Moschee und zur Kantine, wo sich besonders viele Soldaten aufhielten. Dort eröffneten sie das Feuer auf die völlig überraschten Männer. Offenbar erhielten sie im Camp noch Unterstützung von weiteren vermeintlichen Soldaten.

"Es gab zunächst mehrere Explosionen, als ob Granatwerfer im Einsatz waren", berichtet ein Anwohner aus Masar-i-Scharif. "Dann begannen die Schießereien und dauerten sehr lange an." Dies war demnach bis in die Nacht zu hören. Es dauerte mehr als zehn Stunden, ehe die Lage unter Kontrolle war. Ob alle Angreifer tot sind oder einige flüchten konnten, ist bisher unklar. Angeblich wurde ein Mann festgenommen. Die Armee verhängte eine Nachrichtensperre. Erst am späten Abend wurde deshalb das ganze Ausmaß des Angriffs deutlich.

Nicht weit entfernt: der Bundeswehr-Stützpunkt

Die Taliban übernahmen die Verantwortung für die Tat. Im Camp Shahin arbeiten auch deutsche Soldaten. Sie beraten dort ihre afghanischen Kollegen und unterhalten in der Kaserne einen kleinen Bereich, den sie "sicheren Hafen" nennen und der von dem afghanischen Teil des Camps abgetrennt ist. Dieser kleine Stützpunkt ist schwer bewacht und mit Soldaten der internationalen Einheiten besetzt. Nach bisherigen Informationen waren Bundeswehr-Angehörige nicht in die Kämpfe verwickelt. Allerdings hat sich die Bundeswehr noch nicht zu Details geäußert.

Einige Kilometer vom Camp Shahin entfernt befindet sich das größte deutsche Feldlager in Afghanistan, mehr als 800 Bundeswehr-Soldaten sind hier stationiert. Masar-i-Scharif liegt im Norden Afghanistans. Die Gegend galt lange als vergleichsweise ruhig und wurde von der Bundesregierung immer wieder als Beispiel für vermeintlich sichere Gebiete in dem kriegsgeplagten Land genannt. Im November hatten Extremisten das deutsche Generalkonsulat im Stadtzentrum von Masar-i-Scharif angegriffen. Das Gebäude wurde schwer beschädigt. Unter anderem mussten deutsche Spezialeinheiten ausrücken, um die eingeschlossenen Beamten zu befreien.

Taliban auf dem Vormarsch

Den Taliban gelingt es zudem immer wieder, Kämpfer in Polizei und Armee einzuschleusen und so Anschläge durchzuführen. Anfang März stürmte eine Gruppe als Ärzte verkleiderter Extremisten das Militärkrankenhaus in Kabul. Bei dem Angriff starben 49 Menschen. In mehreren Provinzen Afghanistans sind die Taliban auf dem Vormarsch. Zuletzt gelang es ihnen, einen strategisch wichtigen Distrikt in Helmand in Südafghanistan zu überrennen. Der Kommandeur der internationalen Streitkräfte, General Nicholson, fordert deshalb, wieder mehr Soldaten nach Afghanistan zu schicken.

Schwerer Angriff auf Militärkaserne

J. Webermann, ARD Neu-Delhi

22.04.2017 07:11 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 21. April 2017 um 21:45 Uhr und NDR Info am 22. April 2017 um 06:45 Uhr.