In Brüssel hat die internationale Afghanistan-Konferenz begonnen. Schon am ersten Tag zeigt sich: Ohne die Hilfe aus Europa ist das Land aufgeschmissen. Doch auch die EU verfolgt mit Blick auf die Flüchtlingskrise eigene Interessen. Das Ergebnis gefällt nicht jedem.

Von Kai Küstner, ARD-Studio Brüssel

Ohne lebenserhaltende Maßnahmen geht es nicht: Die internationale Gemeinschaft weiß, dass sie die Regierung in Kabul stützen muss, damit die unter der Last ihrer Herausforderungen nicht zusammenbricht. Gleich zum Auftakt der Afghanistan-Konferenz unterzeichneten die EU-Kommission und der afghanische Finanzminister einen 200 Millionen Euro schweren Vertrag, um die Staatskasse in Kabul aufzubessern - sofern die Regierung Reformen liefert.

"Ihr Geld, das versichere ich ihnen, ist gut angelegt", verspricht der afghanische Finanzminister Eklil Ahmed Hakimi. Das Geld werde in die Bekämpfung der Armut und in die Frauenförderung fließen. "Das Geld hilft, die Probleme zu lösen, mit denen wir es beide zu tun haben: Konflikt, Gewalt und vor allem Migration", sagt der Minister.

Eine Hand wäscht die andere

Hakimi deutete damit an, dass die EU und Afghanistan in gewisser Weise eine Schicksalsgemeinschaft bilden. Denn klar ist: Je weiter sich die Taliban ausbreiten, je mehr Angst und Unsicherheit in der Bevölkerung herrschen, desto mehr Verzweifelte werden sich auf den Weg nach Europa machen.

Die EU will das Gegenteil: Erst am Wochenende unterzeichnete sie eine Vereinbarung mit der afghanischen Regierung, die Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan beschleunigen soll. "Die EU bekämpft Menschen statt Fluchtursachen. Mit der Abschiebung Zehntausender von Afghanen will sie ein Exempel zur Abschreckung statuieren", kritisiert die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen im EU-Parlament, Ska Keller, das Abkommen.

Situation in Afghanistan für zurückkehrende Flüchtlinge

Eigenes Terminal für Abschiebungen?

Die Vereinbarung beschreibt bereits einigermaßen detailgenau, wie die Rückführung per Flugzeug - eventuell sogar durch ein Extra-Terminal am Flughafen Kabul - ablaufen könnte. "Unverantwortlich", nennt das der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günter Burkhardt, im ARD-Hörfunkinterview. Die Sicherheitslage sei schließlich desaströs, die Taliban auf dem Vormarsch: "Unter diesen Umständen kann man keine Menschen abschieben, die geflohen sind."

Aus Sicht der Organisation "Transparency International" ist die wuchernde Korruption in dem Land einer der Hauptgründe dafür, dass die Taliban erstarken konnten. "Trotz aller Versprechungen ist wenig passiert. Das zehrt das Vertrauen in die Regierung auf und stärkt damit Terrorismus und Gewalt", sagt der Asien-Direktor für "Transparency International", Srirak Plipat, im Gespräch mit der ARD.

Korruption ein großes Problem

Pünktlich zur Afghanistan-Konferenz brachte die Organisation eine neue Studie heraus. Aus der geht hervor, dass Afghanistan in der regelmäßig veröffentlichten Anti-Korruptions-Rangliste nach wie vor einen traurigen drittletzten Platz belegt - von insgesamt 168 untersuchten Staaten. "Die einzigen beiden Länder, in denen die Lage noch schlimmer ist, sind Nordkorea und Somalia", sagt Plipat.

Immerhin: Leichte Fortschritte und Reform-Anstrengungen nimmt "Transparency" durchaus wahr. Aber selbst die Regierung in Kabul leugnet nicht, dass weiter viel Arbeit vor ihr liegt. Doch der Kampf gegen die Korruption ist nicht der einzige, den sie derzeit zu führen hat. Die Ausbreitung der Taliban ist der andere. Beides gleichzeitig in den Griff zu bekommen, scheint derzeit über ihre Kräfte zu gehen.

Internationale Afghanistan-Geberkonferenz in Brüssel

K. Küstner ARD Brüssel

04.10.2016 18:57 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.