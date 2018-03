26 Tote in Kabul Anschlag beim Neujahrsfest

Es galten verschärfte Sicherheitsvorkehrungen in Afghanistan - und die verhinderten offenbar noch schlimmeres. Dennoch starben mindestens 26 Menschen bei einem Selbstmordanschlag in Kabul.

Ein Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat mindestens 26 Menschen das Leben gekostet. Der Attentäter zündete seinen Sprengsatz, als viele Menschen sich gerade versammelten, um das persische Neujahrsfest zu feiern. 18 Personen wurden verletzt, teilte das Innenministerium mit. Unter den Opfern seien auch Frauen und Kinder.

Nach Polizeiangaben sprengte sich der Attentäter im Viertel Kart-e Sachi im Westen der Stadt in die Luft. In der Nähe liegt der sogenannte Blaue Schrein, eine schiitische Moschee, an der alljährlich Neujahrsfeierlichkeiten stattfinden.

Wegen der Feierlichkeiten rund um das persische Neujahrsfest waren die Sicherheitsvorkehrungen in Kabul erhöht worden.

Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen wegen Feiertags

Offenbar sei der Täter auf dem Weg zur Moschee gewesen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Weil die aber wegen der Feierlichkeiten streng bewacht wurde, sei der Täter wohl nicht näher herangekommen und habe seine Ladung vorzeitig vor dem großen Aliabad-Krankenhaus im Viertel gezündet.

Die meisten Opfer seien Passanten auf dem Weg zur Moschee gewesen. Wer hinter der Tat steckt, ist noch unklar. Die Taliban meldeten kurz nach dem Anschlag per Twitter, sie seien es nicht gewesen. Die Schiiten in Afghanistan waren in der Vergangenheit wiederholt Ziel von Anschlägen eines Ablegers der Terrormiliz IS.

