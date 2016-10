Die internationale Gemeinschaft hat Afghanistan für die kommenden vier Jahre Finanzhilfen in Höhe von 15,2 Milliarden Dollar zugesagt. Das teilten die Organisatoren der Brüsseler Geberkonferenz mit. Im Gegezug verlangen die Geberländer Reformen - und die Rücknahme von Flüchtlingen.

Die afghanische Regierung in Kabul kann in den kommenden vier Jahren mit 15,2 Milliarden US-Dollar an internationalen Hilfen rechnen - auf diesen Betrag einigte sich am Abend die internationale Geberkonferenz in Brüssel.

Im Gegenzug für die Hilfen fordern die Geberländer mehr Anstrengungen bei der Umsetzung von Reformen: Man erwarte, dass die Regierung in Kabul bei der Beachtung von Menschenrechten und der Bekämpfung von Korruption ihre Aufgaben erfülle, erklärte Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Zudem müsse die afghanische Führung mehr Einigkeit zeigen und in Migrationsfragen kooperieren.

Abschiebeabkommen mit Afghanistan

Dazu gehört nach Darstellung von EU-Ratspräsident Donald Tusk auch die Rücknahme von abgelehnten Asylbewerbern. Ein entsprechendes Abkommen machte die EU heute öffentlich. Nach einem internen EU-Dokument aus dem Monat März hielten sich zuletzt rund 80.000 Afghanen in der Europäischen Union auf, die in naher Zukunft in ihr Heimatland zurückgeschickt werden könnten

Das neue Hilfspaket soll den zivilen Finanzbedarf Afghanistans von 2017 bis Ende 2020 abdecken. Bei der letzten großen Geberkonferenz 2012 in Tokio hatte die internationale Gemeinschaft für einen Vier-Jahres-Zeitraum rund 16 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt.