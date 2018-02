In Afghanistan haben die radikalislamischen Taliban und die Terrormiliz IS mehrere Anschläge verübt. Mehr als 20 Menschen kamen ums Leben, viele von ihnen Soldaten.

Bei mehreren Anschlägen sind in Afghanistan mindestens 20 Menschen getötet worden. Der schwerste Angriff ereignete sich in der Provinz Farah im Westen des Landes. Nach Angaben der afghanischen Armee sollen mehrere Kämpfer der radikalislamischen Taliban einen Armeestützpunkt attackiert haben. Bei stundenlangen Gefechten seien mindestens 18 Soldaten getötet worden. Die Nachrichtenagentur dpa berichtete sogar von 25 Todesopfern. Zwar sei der Stützpunkt wieder in Regierungshand, die Taliban hätten aber zahlreiche Waffen mitgenommen.

Taliban greifen Stützpunkte in Helmand an

Bei einem Autobombenanschlag in Laschkarga, der Hauptstadt der Südprovinz Helmand, kam nach Angaben des dortigen Provinzrates ein Mensch ums Leben. 16 Menschen seien verletzt worden.

Auch im Bezirk Nadali explodierte eine Autobombe auf dem Gelände einer Armeebasis: Mindestens zwei Soldaten wurden getötet, teilte der stellvertretende Polizeichef von Helmand, Bunai Khan Sarhadi, mit. Für beide Anschläge in der Provinz übernahmen ebenfalls die Taliban die Verantwortung.

Selbstmordanschlag in Kabul

Ein weiterer Anschlag zielte in den Morgenstunden auf das Hauptquartier des afghanischen Geheimdienstes im Diplomatenviertel der Hauptstadt Kabul ab. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich in Luft. Dabei seien drei Sicherheitskräfte getötet und fünf weitere Menschen verletzt worden, hieß es aus dem Innenministerium Afghanistans. Zu dem Attentat bekannte sich die Terrormiliz "Islamischer Staat".

