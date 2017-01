Vor dem Abflug in Frankfurt hatte es Proteste gegeben, inzwischen ist die Maschine in Kabul gelandet. Es war die erste größere Sammelabschiebung des Jahres. An Bord waren 26 Afghanen - einige hatten jahrelang eine Arbeit in Deutschland, einige waren offenbar Straftäter.

Eine Gruppe von aus Deutschland abgeschobenen afghanischen Flüchtlingen ist am Morgen mit dem Flugzeug in Kabul eingetroffen. Insgesamt 26 junge Männer gehörten zu der sogenannten Sammelabschiebung, der ersten größeren in diesem Jahr und die zweite überhaupt. Die afghanischen Behörden wussten bis zum Schluss nicht, wieviele Passagiere an Bord sein würden. Sie hatten mit mehr als 40 Männern gerechnet. Wieso es nun deutlich weniger waren, ist nicht bekannt.

Am Flughafen von Kabul warteten unter anderem Vertreter der Behörden und der Botschaft.

Die Behörden informieren im Vorfeld nicht über solche Abschiebungen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa sind unter den abgeschobenen Männern auch solche, die gut Deutsch sprechen und jahrelang eine Arbeit in Deutschland hatten. Nach Angaben der Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland handelt es sich bei den 26 Abgeschobenen vor allem um alleinstehende Männer aus Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Darunter seien auch Straftäter.

Keine Möglichkeit, vor dem Flug Verwandte anzurufen

Am Flughafen von Kabul warteten Vertreter der deutschen Botschaft, der afghanischen Polizei und mehrerer Ministerien. Vertreter der Internationalen Organisation für Migration boten den Ankömmlingen Unterkünfte für einige Tage sowie Transport zu ihrem Zielort an. Im Gegensatz zu freiwilligen Rückkehrern, die bisher 700 Euro erhalten, bekommen abgeschobene Afghanen keine Unterstützung. Sie haben oft auch keine Möglichkeit, vor dem Flug Verwandte anzurufen.

"Russisches Roulette auf dem Rücken der Flüchtlinge"

Vor dem Abflug der Maschine hatte es gestern in Frankfurt Proteste gegeben. Knapp 100 Menschen demonstrierten auf dem Flughafen. Abschiebungen in ein Kriegs- und Krisengebiet seien inhuman und unverantwortlich, erklärten Pro Asyl und der Paritätische Wohlfahrtsverband.

Vor dem Abflug in Frankfurt gab es Proteste.

Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt sprach von einem "russischen Roulette auf dem Rücken der Flüchtlinge". Angesichts der dramatisch verschlechterten Situation in Afghanistan müssten Ablehnungen aus den Jahren 2015 und 2016 noch einmal überprüft werden, forderte er.

Die Abschiebungen sind umstritten, weil es in weiten Teilen Afghanistans Kämpfe zwischen Regierungstruppen und radikalislamischen Taliban gibt und es immer wieder zu Anschlägen kommt. Von den rund 250.000 in Deutschland lebenden Afghanen waren Mitte Dezember nach Angaben des Bundesinnenministeriums rund 11.900 ausreisepflichtig, davon sind etwa 10.300 geduldet.