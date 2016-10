Von einer "beeindruckenden" Summe spricht die EU-Außenkommissarin: 15 Milliarden Dollar soll Afghanistan in den nächsten vier Jahren vom Westen erhalten. Bleibt die Frage: Gab es einen Deal nach dem Motto "Geld gegen Flüchtlinge"?

Das kriegsgeplagte Afghanistan wird in den kommenden vier Jahren von der internationalen Gemeinschaft 15,2 Milliarden Dollar (13,6 Milliarden Euro) erhalten. Darauf haben sich Vertreter aus mehr als 70 Ländern bei der zweitägigen Geberkonferenz in Brüssel verständigt. Die Afghanistan-Hilfen bleiben damit auf demselben Niveau wie in den vergangenen Jahren.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini nannte die Zusagen "beeindruckend". Allerdings verlangt der Westen in Zukunft mehr Gegenleistungen. "Wir erwarten auch Kooperation in Migrationsfragen von Afghanistan", sagte der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Ähnlich äußerte sich EU-Ratspräsident Donald Tusk.

70 Länder, 13,6 Milliarden Euro: Die Geberstaaten haben sich auf neue Hilfen für Afghanistan geeinigt.

Der Titel ist harmlos, der Inhalt nicht

Unterdessen machte die EU ein Papier öffentlich, dessen Inhalte in den vergangenen Tagen bereits durchgesickert war - und für das Brüssel bereits heftige Kritik einstecken musste. Das Dokument mit dem harmlos klingenden Titel "Ein gemeinsamer Weg nach vorne" regelt die Abschiebung von afghanischen Flüchtlingen aus der EU zurück in ihr Heimatland.

Die Regierung in Kabul sagt in dem Papier zu, jene Geflüchteten zurückzunehmen, die kein Asyl in Europa bekommen. Dabei leugnet kaum jemand, dass Afghanistan für Zivilisten zuletzt immer gefährlicher geworden ist. Die Verabredung geht bis ins Detail - das heißt beispielsweise: bis zur Frage, wie jene EU-Sicherheitskräfte, die Afghanen auf ihren Rückführungsflügen begleiten, unkompliziert mit Visa ausgestattet werden können.

Was Steinmeier sagt, klingt dann doch etwas anders

Es war der Außenbeauftragten Mogherini merklich ein Anliegen, der Kritik entgegenzutreten, die EU nutze das Geld als Druckmittel, um die afghanische Regierung gefügig in Sachen Flüchtlingsrücknahme zu machen. "Es gibt niemals, wirklich niemals eine Verbindung zwischen unseren Hilfsgeldern und dem, was wir in Sachen Migration machen."



Dennoch betonte Steinmeier, dass er nun auch die schnelle Umsetzung der neuen Verabredungen erwarte: "Ich setze darauf, dass diese Vereinbarungen nicht geschriebenes Papier sind, sondern die Praxis der Zusammenarbeit in Zukunft bestimmen."

Nein, es gab keinen Deal, sagt die EU-Außenbeauftragte Mogherini ... Und dennoch macht Außenminister Steinmeier jetzt sichtlich Druck auf Kabul.

Gegen die Terroristen, für die Menschen

Eigentliches Ziel der Geberländer ist es, mit den Milliardenhilfen die afghanische Regierung zu stabilisieren. Klar ist aber, dass sie dies durchaus auch aus Eigeninteresse tun: Nie wieder soll Afghanistan ein Rückzugsort für Terrororganisationen wie in den 1990er-Jahren für Al Kaida werden. Gleichzeitig will die EU verhindern, dass sich noch mehr verzweifelte Afghanen als ohnehin schon auf den Weg nach Europa machen.

Der afghanische Präsident Aschraf Ghani meinte: "Ich danke Ihnen im Namen der armen Menschen in unserem Land für ihre großzügigen, neuen Zusagen. Wir werden uns der Aufgabe, die Armut zu mindern und zu beseitigen, mit voller Kraft widmen."

Eine Aufgabe, die aus heutiger Sicht fast ebenso gigantisch erscheint wie die, das jüngste Vordringen der Taliban im Land einzudämmen. Trotz der neuen Milliardenhilfen des Westens.

