Ägyptens Sicherheitskräfte gehen derzeit verstärkt gegen Islamisten und mutmaßliche Terroristen vor. Auf dem Weg zu einer Razzia wurden sie in der Wüste angegriffen. Beim folgenden Gefecht sollen bis zu 35 Soldaten und Polizisten getötet worden sein.

Bei schweren Gefechten in der ägyptischen Wüste sind nach unterschiedlichen Angaben aus Sicherheitskreisen zwischen 14 und 35 Soldaten und Polizisten getötet worden. Das Innenministerium in Kairo bestätigte die Kämpfe, machte aber keine Angaben zur Zahl der Opfer auf Seiten der Sicherheitskräfte. Mehrere "Terroristen" seien getötet worden, hieß es von Regierungsseite.

Unterwegs zu einer Razzia

Zu den Kämpfen kam es den Angaben zufolge in der Wüstensiedlung Bahariya, 370 Kilometer südwestlich von Kairo. Die Oase Bahariya liegt im ägyptischen Teil der Libyschen Wüste und ist auch ein Anziehungspunkt für Touristen. Die Sicherheitskräfte seien auf dem Weg zu einem Haus in der Wüste gewesen, als ihr Konvoi aus einem Hinterhalt heraus mit Granaten, Panzerbüchsen und Sprengsätzen angegriffen worden sei. Daraufhin kam es zu einem Feuergefecht.

Bislang bekannte sich keine Gruppe dazu, an dem Angriff auf die Sicherheitskräfte beteiligt gewesen zu sein. Ein von mehreren Medien und dann in den sozialen Netzwerken verbreitetes angebliches Bekennerschreiben der Extremistengruppe Hasm erwies sich als Fälschung.

Hinweis auf Unterschlupf von Hasm-Mitgliedern

Die Sicherheitskräfte hatten dem Vernehmen nach einen Hinweis erhalten, dass sich in dem Haus in der Wüste Mitglieder der Aufständischengruppe Hasm aufhalten sollten. Die Gruppe hatte sich zu mehreren Anschlägen rund um die Hauptstadt Kairo bekannt, die seit dem vergangenen Jahr verübt wurden. Die Regierung in Kairo wirft Hasm vor, der bewaffnete Arm der islamistischen Muslimbruderschaft zu sein, die seit 2013 verboten ist. Die Muslimbruderschaft weist das zurück.

Seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi 2013 durch das ägyptische Militär haben extremistische Gruppierungen in Ägypten ihre Angriffe auf Soldaten und Polizisten verstärkt. Mehrere hundert Soldaten und Polizisten wurden seither getötet. In den vergangenen Wochen hatte es verstärkt Angriffe auf Sicherheitskräfte gegeben. Diese gingen wiederum in Razzien vermehrt gegen Islamisten und mutmaßliche Terroristen vor.

