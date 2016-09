Wieder ein Bootsunglück im Mittelmeer: Hunderte Flüchtlinge waren an Bord, als das Boot vor der ägyptischen Küste kenterte. Dabei sollen mindestens 29 Menschen ertrunken sein. An Bord waren offenbar Menschen aus Ägypten, dem Sudan und aus anderen afrikanischen Ländern.

Beim Kentern eines Flüchtlingsbootes vor der ägyptischen Küste sind mindestens 29 Menschen ertrunken. 150 Flüchtlinge seien nach dem Bootsunglück nahe der Hafenstadt Rosetta gerettet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Kairo mit. Nach Polizeiangaben waren die Rettungskräfte noch auf der Suche nach weiteren möglichen Insassen des Bootes. Die Opfer kamen den Angaben zufolge aus Ägypten, dem Sudan und anderen afrikanischen Ländern. Auf dem Schiff waren nach Angaben der Nachrichtenagentur Mena 600 Migranten, de Nachrichtenseite Al-Masry al-Youm berichtete von 300 illegalen Migranten.

Das Boot war Sicherheitskreisen zufolge auf dem Weg nach Italien. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration kamen zwischen Januar und Juni mehr als 2800 Menschen beim Versuch ums Leben, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Im vergangenen Jahr waren es in dem Zeitraum 1838.

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hatte sich im Juni besorgt zeigt, dass zuletzt immer mehr Flüchtlinge von Ägypten aus die lange und "sehr gefährliche" Fahrt über das Mittelmeer wagten. Der Anteil der in Europa ankommenden Flüchtlinge, die in Ägypten gestartet sind, liegt nach Angaben des UNHCR mittlerweile bei rund zehn Prozent. Seit dem Frühjahr mussten mehrfach in Ägypten gestartete Fischerboote mit Hunderten Flüchtlingen an Bord aus Seenot gerettet werden.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 21. September 2016 um 17:02 Uhr.