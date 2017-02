Philippinen Abu Sayyaf töten offenbar deutsche Geisel

Ein von der Terrororganisation Abu Sayyaf auf den Philippinen entführter Deutscher ist offenbar tot. Die Extremisten veröffentlichten ein Video, auf dem die Enthauptung des Mannes zu sehen sein soll. Am Sonntag war die Frist für eine Lösegeldzahlung verstrichen.

Auf den Philippinen ist offenbar ein Deutscher in den Händen der radikalislamistischen Terrorgruppe Abu Sayyaf ermordet worden. Die Terroristen veröffentlichten ein Video, auf dem die Enthauptung des Deutschen zu sehen sein soll. Der 70-Jährige war bereits im November entführt worden, seine Begleiterin wurde damals schon getötet.

Mehr zum Thema Offenbar Deutscher auf den Philippinen entführt

Bereits gestern hatte es Berichte über den Tod des Mannes gegeben. Die konnte die philippinische Regierung aber zunächst nicht bestätigen. Die Abu Sayyaf hatten mit der Ermordung des Mannes gedroht, sollte nicht bis Sonntag ein Lösegeld gezahlt werden. Die philippinische Luftwaffe hatte am Wochenende Stellung der Terrorgruppe angegriffen.

In den Händen der Extremisten sollen sich noch ein Niederländer, ein Koreaner sowie mehrere Indonesier, Malaysier, Vietnamesen und Philippiner befinden. Der Abu Sayyaf gehören nur einige Hundert bewaffnete Kämpfer an. Offiziell fordern die Extremisten, die der arabischen Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) Gefolgschaft geschworen haben, einen islamistischen Staat auf den Südphilippinen.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 27. Februar 2017 um 11:02 Uhr und tagesschau24 um 11:30 Uhr.