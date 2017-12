Bei einem Flugzeugabsturz in Costa Rica sind zwölf Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich nach Behördenangaben um zehn US-Bürger und zwei örtliche Besatzungsmitglieder. Die Ursache ist bisher unbekannt.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind im Westen von Costa Rica zehn Touristen aus den USA und zwei Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Die Maschine sei nahe Punta Islita in der Provinz Guanacaste an der Pazifikküste in den Bergen abgestürzt und in Flammen aufgegangen, teilten die Sicherheitsbehörden des mittelamerikanischen Landes mit.

Das Flugzeug stürzte in einem Waldgebiet ab.

Medienberichten zufolge hatte das Flugzeug Probleme beim Start und stürzte kurz darauf ab. Der Chef der zivilen Luftfahrtbehörde, Enio Cubillo, sagte in einer Pressekonferenz, dass die Maschine von der Punta Islita unterwegs zur Hauptstadt San José gewesen sei. Ermittlungen zur Ursache seien eingeleitet worden.

Bereits am Morgen sei das Flugzeug auf umgekehrter Strecke im Einsatz gewesen, sagte Cubillo. Dabei sei es wegen starker Winde zu einer Verspätung gekommen. Der Pilot habe viel Erfahrung gehabt. Die frühere Präsidentin von Costa Rica, Laura Chinchilla, twitterte, bei dem Piloten handele es sich um ihren Cousin.