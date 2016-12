In Polen ist der Lkw-Fahrer beigestzt worden, der bei dem Anschlag in Berlin getötet worden war. An dem Gottesdienst im westpolnischen Banie nahm auch der polnische Staatspräsident Duda teil.

Unter starken Sicherheitsvorkehrungen hat nahe dem polnischen Stettin die Trauerfeier für den Lastwagenfahrer Lukasz U. stattgefunden. Der 37-Jährige war dem Terroranschlag in Berlin vor Weihnachten zum Opfer gefallen. Er hatte den Lkw gefahren, den der Attentäter gekidnappt hatte. Zu dem Gottesdienst kamen neben Angehörigen, Freunden und Kollegen auch Staatspräsident Andrzej Duda und ein Vertreter der deutschen Botschaft in Warschau.

Zudem wurde vor den etwa 300 Trauergästen ein Schreiben von Ministerpräsidentin Beata Szydlo verlesen, in dem sie der Familie des Getöteten ihr Mitgefühl ausdrückte. Die Tragödie von Berlin sei mit Blick auf die Skrupellosigkeit und Grausamkeit des Täters einzigartig, erklärte Szydlo. Lukasz U. hinterlässt seine Frau und einen 17-jährigen Sohn.

In Polen ein Held

Der Stettiner Bischof Henryk Wejman erinnerte in seiner Predigt an die letzten Stunden im Leben des Fahrers. "Er hat die Würde des Menschen bis zum Schluss verteidigt. Wir sind ihm dafür unendlich dankbar", sagte Wejman. In Polen wird der Lkw-Fahrer als Held verehrt. Zunächst war vermutet worden, dass der Lastwagenfahrer dem Attentäter ins Lenkrad griff und so eine noch größere Katastrophe verhinderte. Im Internet setzten sich Zehntausende Menschen für eine posthume Ehrung des Polen ein.

Die genauen Todesumstände sind jedoch noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft ergab der vorläufige Obduktionsbericht einen Todeszeitunkt in zeitlicher Nähe zum Anschlag. Mehr Klarheit soll ein abschließender Bericht Mitte Januar bringen.

Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri hatte den Lkw von Lukasz U. am 19. Dezember in Berlin in seine Gewalt gebracht und in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gesteuert. Bei dem Anschlag waren zwölf Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden.

