Nach monatelanger Blockade konnten diese Woche Abgeordnete des Bundestages die deutschen Soldaten auf der NATO-Basis im türkischen Incirlik besuchen. Doch bei den Gesprächen mit türkischen Parlamentariern waren Vertreter der Kurdenpartei HDP offenbar nicht erwünscht.

Von Christian Thiels, tagesschau.de

Monatelang wurde verhandelt, Kanzlerin und Verteidigungsministerin warfen ihr politisches Gewicht in die Waagschale, weil die Türkei deutschen Parlamentariern den Zugang zu Bundeswehr-Soldaten im Land am Bosporus verweigerte. Hintergrund ist die Armenien-Resolution des Bundestages. Dass in dieser Woche nun endlich Abgeordnete des deutschen Verteidigungsausschusses die Truppe in der Türkei besuchen konnten, wurde von vielen als Schritt der Entspannung gewertet.

Doch für Alexander Neu von der Linkspartei ist die Bilanz des Besuches nicht ganz so rosig. Denn zwar habe es zusätzlich zum Besuch der Soldaten auch ein Gespräch mit dem türkischen Verteidigungsausschuss gegeben, doch Vertreter der oppositionellen Kurdenpartei HDP waren nicht dabei.

Einfach nicht aufgetaucht?

Neu fragte nach: "Yusuf Beyazit, der Vorsitzende des Ausschusses, erklärte mir, die HDPler seien einfach nicht aufgetaucht", so Neu im Gespräch mit tagesschau.de.

Das machte den Abgeordneten der Linkspartei stutzig. Er fragte bei der HDP nach. Und deren Antwort lässt vermuten, dass die türkische Regierung dafür gesorgt hat, dass die oppositionellen Parlamentarier von dem Treffen mit der deutschen Delegation fern gehalten werden sollten.

Der Besuch der Bundestagsabgeordneten war von hoher Symbolkraft - offenbar in mehrere Richtungen.

HDP: Wurden nicht informiert

In einem Schreiben der Arbeitsgruppe Außenpolitik der HDP an Neu heißt es dazu, dass die drei HDP-Abgeordneten im türkischen Verteidigungsausschuss keinerlei Einladung zu dem Treffen mit den Deutschen bekommen hätten. Auch das Fraktionsbüro der Partei im türkischen Parlament habe von dem Treffen nichts gewusst.

Die Abgeordneten der kemalistischen CHP seien dagegen einzeln vom Sekretariat des türkischen Verteidigungsausschusses angerufen und informiert worden. Es habe, so Neu, den Anschein, dass der Ausschussvorsitzende des türkischen Verteidigungsausschuss, der auch Mitglied der türkischen Regierungspartei AKP ist, "die deutsche Delegation angelogen hat, indem er Desinteresse der HDP-Mitglieder vortäuschte. Wenn die von deutscher Seite erhoffte Wiederannäherung mit einer so tiefgreifenden Lüge ihren Anfang nimmt, dürfte dies eine einseitige Liebe werden." Auch in der HDP ist man verschnupft und spricht von "Diskriminierung" der eigenen Abgeordneten.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Kurdenpartei in Konflikt mit der türkischen Regierung gerät. Abgeordnete beklagen die Einschränkung ihrer Rechte und massive Einschüchterungsversuche. Auch Neu hat das so wahrgenommen: "Die HDP ist einer zunehmenden Ausgrenzung aus dem politischen Leben und ihre Mitglieder gar strafrechtlicher Verfolgung unter nicht rechtsstaatlichen Mittel ausgesetzt", sagt er. Auch mit Blick auf die Einschränkungen der Pressefreiheit in der Türkei fordert die Linkspartei deshalb von der Bundesregierung, mit Erdogan und seiner Regierung "hart und entschlossen zu reden".